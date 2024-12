Bonifica del Sin di Crotone, potenziata l’operatività del commissario straordinario Errigo

il provvedimento

CROTONE Dopo l’esame di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, il Decreto Legge 17 ottobre numero 153 – Decreto Ambiente, è stato definitivamente convertito con modificazioni, in Legge dello Stato. All’interno del Dl, precisamente all’articolo 7, è prevista l’istituzione della Struttura di Supporto al commissario straordinario delegato per il Sito di interesse nazionale di Crotone -Cassano e Cerchiara di Calabria. Si tratta di un provvedimento legislativo che rende merito e riconosce l’impegno profuso dalla realtà Commissariale che opera nel Sito contaminato di Interesse Nazionale in Calabria, a seguito della nomina del generale Emilio Errigo, avvenuta con Dpcm 14 settembre 2023, da parte del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. “Sento il dovere di esprimere la mia gratitudine e riconoscenza al Governo e a tutti i Parlamentari di ogni appartenenza politica e partitica per questo importante atto di fiducia che mi è stato conferito consapevole – afferma Errigo – che i cittadini, oggi, pretendano azioni e fatti concreti per la bonifica e riparazione del danno ambientale delle aree terrestri, fluviali, portuali e marittime contaminate da residui dei processi di produzione industriale che hanno compromesso colposamente matrici ambientali e salute. L’istituzione della Struttura di Supporto al Commissario (composta da un dirigente, cinque funzionari e due esperti in materie giuridiche e tecniche) mi consentirà, rispettando sempre la legge, i poteri che mi sono stati conferiti e le norme giuridiche, di poter accelerare quei processi che, ancora oggi per varie ragioni, stentano a partire. Ribadisco che questa partita si dovrà vincerà facendo squadra, con il supporto e l’aiuto di tutte le istituzioni e con i preziosi contributi dei comitati, dei movimenti e delle associazioni. Esprimo, in tal senso, il mio cordiale benvenuto al nuovo Signor procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, Domenico Guarascio che, forte della sua esperienza, saprà operare al meglio per il bene dei territori e dei cittadini della città di Crotone portando avanti il prezioso lavoro svolto sulle bonifiche, da Giuseppe Capoccia, che saluto con profonda gratitudine, immensa riconoscenza e immutata stima per quanto fatto nel rispetto della legge e per affermare il valore della legalità.

