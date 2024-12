Catanzaro, conclusi i corsi Update in Pediatria

l’iniziativa

CATANZARO Si sono conclusi gli “Update in Pediatria”, una serie di incontri formativi dedicati ai professionisti della salute pediatrica e adolescenziale, che si sono svolti nelle giornate del 9, 16 novembre e 7 dicembre presso la Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Acsa&Ste” Ets guidata dal dottor Giuseppe Raiola, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Direttore SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro, e dalla dottoressa Maria Concetta Galati direttore di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, tra cui pediatri, medici di medicina generale e altre figure professionali impegnate nella cura e assistenza ai bambini e agli adolescenti. Il ciclo di incontri ha offerto un’opportunità unica di aggiornamento e approfondimento su tematiche mediche, sociali e relazionali di grande attualità, riguardanti il benessere del bambino e dell’adolescente. Ogni incontro ha trattato tematiche specifiche di varie sotto-discipline della pediatria, come endocrinologia pediatrica, diabetologia pediatrica, neurologia e neuropsichiatria infantile, cardiologia pediatrica, reumatologia, chirurgia pediatrica e dermatologia pediatrica, garantendo una formazione multidisciplinare fondamentale per una gestione sempre più completa e competente delle problematiche della salute infantile e adolescenziale. A commento della conclusione di questo importante ciclo formativo, il dottor Giuseppe Raiola e la dottoressa Maria Concetta Galati hanno dichiarato: “La pediatria è un campo in continua evoluzione, e l’obiettivo degli ‘Update in Pediatria’ è stato quello di fornire agli specialisti una formazione continua che rispecchi i progressi della scienza medica. Ogni incontro è stato pensato per arricchire le competenze tecnico-professionali dei partecipanti, attraverso l’analisi delle ultime novità diagnostiche, terapeutiche e scientifiche. È stato un evento molto significativo non solo per i pediatri, ma anche per tutti i medici e professionisti che, a vario titolo, si trovano a gestire la salute in età evolutiva”. Il ciclo di aggiornamenti ha visto anche il coinvolgimento di esperti a livello nazionale e regionale, che hanno arricchito i corsi con letture magistrali e relazioni scientifiche di grande rilevanza socio-sanitaria. “Questi corsi non sono stati solo un’occasione di aggiornamento tecnico, ma anche un momento di confronto e scambio per riflettere insieme sulle problematiche più rilevanti per la salute dei bambini e degli adolescenti”, hanno aggiunto Raiola e Galati. L’iniziativa ha ricevuto il supporto della dottoressa Simona Carbone, commissario straordinario dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro, che ha portato il suo saluto ai partecipanti durante l’inaugurazione, sottolineando l’importanza della formazione continua per i professionisti della salute. “Questi corsi sono stati pensati per offrire spunti e aggiornamenti pratici, strumenti utili per rendere più efficace il lavoro quotidiano degli specialisti, dei medici di base e di tutte le figure professionali coinvolte nella cura della salute infantile e adolescenziale”, hanno concluso. Il successo degli “Update in Pediatria” conferma l’importanza di iniziative formative di questo tipo, che contribuiscono ad elevare il livello di preparazione degli operatori sanitari e a migliorare la qualità dell’assistenza offerta ai più piccoli. La segreteria organizzativa dell’evento è stata curata dall’Agenzia “Present&Future”.

