Cosenza, confronto alla Regione sul futuro del trasporto pubblico urbano

l’incontro

COSENZA «Presso la Cittadella regionale si è tenuto un incontro convocato e presieduto dall’assessore Gianluca Gallo per affrontare tutti gli aspetti relativi alla qualità e regolarità del servizio di TPpl urbano della Citta di Cosenza. All’incontro hanno partecipato l’assessore ai Trasporti Covelli del Comune di Cosenza; il dirigente Pavone del Settore Trasporti della Regione Calabria; il presidente Ferraro del Consorzio CoMeTra; il liquidatore giudiziario di Amaco Caldiero ed i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. In particolare si è discusso della programmazione dei servizi e della gestione degli stessi nonché sulla possibilità di realizzare i necessari investimenti propedeutici allo sviluppo di una nuova organizzazione dei trasporti che possa rappresentare il futuro del Tpl urbano che la città di Cosenza merita. Lo riporta una nota. «Atteso che la società Amaco fa parte del Consorzio Co.Me.Tra. si è ritenuto, in questa prima fase, di affidare al Consorzio stesso – prosegue la nota – l’incarico di valutare le azioni eventualmente attivabili da subito per garantire il regolare svolgimento del servizio contrattualmente previsto, l’attuazione del piano d’investimento in corso – in particolare per quanto attiene il rinnovo del parco autobus – in una prospettiva di sostenibilità economica atta a consentire importanti futuri sviluppi. Il presidente di Co.me.Tra. ha garantito che da subito procederà a verificare la fattibilità di quanto ipotizzato – effettuando nell’immediato i passaggi formali del caso – ed ha assunto l’impegno di fornire in tempi rapidi all’assessore Gallo gli elementi utili per le successive determinazioni».

