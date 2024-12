La nuova frontiera dell’Intelligenza artificiale: la scommessa legislativa della Regione

il focus

REGGIO CALABRIA La nuova frontiera dell’Intelligenza artificiale. La Regione Calabria scommette sull’IA e sulle sue potenzialità con una prima iniziativa legislativa in materia. A promuoverla il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso (Lega), il vicepresidente Pierluigi Caputo (Forza Azzurri) e Giuseppe Gelardi (capogruppo della Lega). che hanno depositato una Pdl a Palazzo Campanella. «In attesa di un quadro regolatorio europeo e nazionale, con lo scopo di promuovere l’innovazione e consentire lo sviluppo nel territorio regionale dell’intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi, appare urgente adottare – scrivono nella relazione illustrativa Mancuso, Caputo e Gelardi – la presente proposta di legge per una disciplina temporanea e sperimentale dell’ecosistema di intelligenza artificiale al fine di non arrivare impreparati al termine dei lavori legislativi. In quest’ottica, la presente proposta di legge regionale… mira a contribuire alla promozione, allo sviluppo, alla diffusione, all’incentivazione, alla formazione, all’utilizzo, all’informazione, alla regolamentazione dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel territorio locale, nelle more de li ‘entrata in vigore dell’AI Act europeo e dell’annunciata proposta di legge del Ministero dell’Innovazione». A partire da questo scenario la proposta di legge, che si compone di 9 articoli, intende «disciplinare e favorire – prosegue la relazione – l’utilizzo dell’lA in Calabria, con particolare attenzione alle società partecipate e con l’obiettivo di favorire la diffusione dell’lA nei diversi settori economici e sociali della regione. Inoltre, la Regione Calabria intende offrire, attraverso l’Ufficio regionale per l’lA, un punto di confronto e di individuazione di prospettive – e possibili soluzioni – basate sull’ intelligenza artificiale, da rendere sistemiche a beneficio dell’intero apparato amministrativo».

Le misure

Nel dettaglio, la Pdl prevede «la creazione e istituzione di un registro regionale di persone fisiche e giuridiche (imprese, aziende, startup, spin off, associazioni, enti pubblici, Università, Istituti scolastici, etc etc) che si occupano di lA; il riconoscimento di premialità nei bandi di finanziamento regionale al soggetti iscritti nel registro regionale; l’istituzione di un Ufficio regionale per l’lA per il coordinamento, il monitoraggio, la promozione, il controllo, la diffusione, la promozione e l’informazione dei sistemi di lA », ufficio la cui attività principale «dovrà essere basata sulla diffusione dell’ informazione e della conoscenza e della comprensione delle caratteristiche della tecnologia di IA per un suo utilizzo condiviso, sicuro, equo e responsabile. La proposta, pertanto, mira a promuovere una governance responsabile e trasparente nell’adozione di questa tecnologia, garantendo al contempo il rispetto dei diritti e della privacy dei cittadini. La legge – è la conclusione – contribuisce all’obiettivo di Regione Calabria di essere leader nazionale nello sviluppo di un’lA sicura, affidabile ed etica, come dichiarato e richiesto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, e garantisce la tutela dei principi etici». La proposta di legge Mancuso-Caputo-Gelardi è stata assegnata alla prima Commissione Affari generali per l’esame di merito e alla seconda Commissione Bilancio per il parere finanziario. (a. cant.)

