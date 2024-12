«Le nomine di Curcio e Guarascio segnali importanti nel potenziamento alla lotta alla criminalità»

l’intervento

CATANZARO “La nomina di Salvatore Curcio a Procuratore della Repubblica di Catanzaro e di Domenico Guarascio a Procuratore della Repubblica di Crotone, decise dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, rappresenta un segnale importante nel potenziamento della lotta contro la criminalità, in un territorio segnato da sfide complesse, ma anche ricco di potenzialità. La Calabria merita un impegno costante per combattere le infiltrazioni criminali e restituire ai cittadini un ambiente più sicuro e sereno per uno sviluppo sano e duraturo”. È quanto afferma il segretario generale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Enzo Scalese. Il segretario generale esprime, quindi, a nome del sindacato dell’Area Vasta gli auguri di buon lavoro, ricordando di aver avuto modo di esprimere vicinanza all’operato del Procuratore, apprezzando in particolare la proposta lanciata da Curcio in merito all’Osservatorio sulla criminalità economica e sul lavoro non dignitoso. “Oltre alle congratulazioni per il prestigioso incarico a un magistrato come il dottor Curcio, che si è distinto per il suo impegno nel contrasto al crimine organizzato, anche grazie alla sua profonda conoscenza del territorio, ribadiamo il nostro spirito collaborativo: il nostro obiettivo è avviare un’azione congiunta per contrastare la criminalità, basata su interventi mirati e su progetti innovativi. A partire dalla disponibilità già espressa nell’istituzione dell’Osservatorio sulla criminalità economica e sul lavoro non dignitoso”, ha detto ancora Scalese. “Solo unendo le forze, con un impegno congiunto e una mobilitazione collettiva, sarà possibile mettere in campo gli anticorpi sociali necessari per neutralizzare la prepotenza criminale che soffoca ogni aspettativa di crescita e sviluppo in questa regione”.

