Qualità della vita, Falcomatà “contesta” il report del “Sole 24 Ore”: «Curiosi molti parametri…»

la replica

REGGIO CALABRIA «Stamattina ho letto la classifica del sole 24 h sulla qualità della vita nelle province italiane. Il nostro territorio provinciale, quindi i 97 comuni che ne fanno parte, si colloca al 107^ posto, ultimo. Per curiosità, sono andato a leggere i parametri di questa classifica. Alcuni sono molto curiosi, come “l’indice di solitudine” o il consumo di farmaci da depressione, piuttosto che “l’indice di litigiosità”. Altri non sapevo potessero incidere sulla qualità della vita di una provincia, penso all’indice relativo al numero di amministratori comunali con meno di quarant’anni o l’età media al parto». Lo afferma il sindaco di Falcomatà, Giuseppe Falcomatà, commentando il report de “Il Sole 24 Ore” sulla qualità della vita nelle città e nelle province italiane. Poi – aggiunge Falcomatà in un post su facebook dal titolo “Ultimi ma non ultimi” – ci sono, invece, alcuni indici su cui dovremmo riflettere di più Penso all’indice relativo al rischio di dissesto idrogeologico, alla percentuale di migrazioni sanitarie e ospedaliere, al tasso di migrazione giovanile, al numero di km per il trasporto pubblico locale, al dato relativo a impresa e lavoro. Cose sulle quali i Comuni da soli non solo possono fare poco ma non potranno fare nulla se passerà la riforma sulla autonomia differenziata che su questi temi ci condannerà ultimi per sempre. Ovviamente qualcuno utilizzerà (anche) questa classifica per accusare l’amministrazione comunale facendo finta che non si tratti di un dato provinciale o che siano tutte cose relative a compiti della politica. Lo capisco, ognuno intende la politica a modo suo. C’è un dato “positivo” che è relativo all’offerta culturale e al tempo libero. Se c’è una lettura da dare a questi dati, invece, credo che debba coinvolgere tutti in una battaglia a difesa del territorio e non degli interessi personali o di partito. Noi continuiamo sulla strada intrapresa. Nonostante le difficoltà di questi anni, dovute ad accadimenti esterni, lavoriamo ad una città che sta cambiando, ed i risultati – conclude Falcomatà – sono sotto gli occhi di tutti, oltre qualsiasi indicatore frutto della creatività di qualche sondaggista».

