Regione, la centrale a biomasse del Mercure mette in fibrillazione la maggioranza

la “querelle”

REGGIO CALABRIA La centrale della discordia. La norma dell’ultima Omnibus che prevede uno stop all’attività della centrale a biomasse nella Valle del Mercure, nell’area del Parco del Pollino, sta creando fibrillazioni nella maggioranza di centrodestra alla Regione. La norma era stata presentata sotto forma di emendamento dal capogruppo di DeMa, Ferdinando Laghi, ricevendo in aula l’endorsement e l’apprezzamento del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, ma non ha convinto alcuni esponenti della maggioranza, segnatamente i due consiglieri regionale di Azione, Francesco De Nisi, Giuseppe Graziano e la presidente della sesta Commissione, Katya Gentile, della Lega. Graziano, De Nisi e Gentile nei giorni scorsi hanno presentato una proposta di legge che punta ad abrogare la norma Laghi, sull’assunto che quest’ultima mette a rischio decine di posti di lavoro e che non c’è alcun rischio per l’ambiente. Tra l’altro anche il gruppo del Pd ha depositato una proposta di legge che va nella stessa direzione contraria al resto Laghi. La posizione di De Nisi, Graziano e Gentile – si fa intendere da fonti della maggioranza – non sarebbe condivisa dal resto della coalizione, in particolare da Fi e Fratelli d’Italia. Un “corto circuito” nella maggioranza, con i “pompieri” in azione per mediare tra le posizioni, alla luce anche del gradimento che il leader della coalizione Occhiuto ha espresso all’indirizzo della norma Laghi, quel Laghi che tra l’altro da alcuni mesi – dicono i “bene informati” – si sta avvicinando sempre di più alla maggioranza pur eletto tra le fila del centrosinistra. (c. a.)

