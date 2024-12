Catanzaro, ecco il cartellone degli eventi natalizi – IL PROGRAMMA

l’annuncio

CATANZARO Partirà venerdì 20 dicembre alle 22 con il concerto di Amalia Grè all’oratorio della Chiesa del Carmine e si concluderà lunedì 30 dicembre con la Nakalaika e l’esibizione di Alessandro Mannarino, la V edizione di “A Farla Amare Comincia Tu” la rassegna natalizia del Comune di Catanzaro, sostenuta dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria come manifestazione di grande interesse turistico – Fondi PAC Calabria 2014-2020 e realizzata con il supporto organizzativo della Fondazione Politeama. La rassegna ideata e diretta da Antonio Pascuzzo, ha l’obiettivo di riportare la musica, lo stupore e la vita, negli scorci, nei vicoli, nel cuore del centro storico, per riscoprirne la bellezza e creare momenti di vera condivisione tra tutti i cittadini e i turisti che sceglieranno il capoluogo per le festività natalizie. Un mix di grandi concerti e produzioni originali oltre ad una novità assoluta che sarà ospitata al Teatro Politeama: “Il Tenco delle Due Sicilie”, per la prima volta il Tenco Ascolta, format ideato per dare la possibilità ad artisti emergenti di farsi ascoltare da autorevoli membri del direttivo del Club Tenco, sbarcherà a Catanzaro in una serata d’eccezione, in programma il 29 dicembre, con ospiti come Peppe Voltarelli, Eman, Ivan Talarico e Lavinia Mancusi, Peppe Fonte. Venerdì 20 dicembre, inoltre, alle ore 10.30 all’auditorium dell’istituto Penale Minorile di Catanzaro si terrà l’evento “Legal’Età” ideato dalla direzione artistica con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Magistrati. Ospite d’eccezione sarà il giornalista e autore televisivo Domenico Iannacone, particolarmente apprezzato dal pubblico per aver ideato e condotto, per sette edizioni, il programma d’inchiesta I dieci comandamenti e dal 2019 è in onda con Che ci faccio qui, uno tra programmi di approfondimento più seguiti di RaiTre. Sabato 21 dicembre in Piazzetta delle Libertà è in programma il party “Noccioline” con il dj set di Fabio Nirta, in collaborazione con Factory+. Domenica 22, all’oratorio del Carmine, Sergio Caputo in concerto. Si prosegue lunedì 23 con “Jazz for two” di Luca Filastro con Annabella Rustico nella sala Concerti del Comune di Catanzaro. Mentre il 26 dicembre l’oratorio della Chiesa del Carmine ospiterà il concerto degli Avion Travel che offriranno un doppio set per consentire al pubblico la maggiore fruizione possibile. Venerdì 27 su Corso Mazzini si terrà il concerto dei Patagarri, “il primo quintetto Jazz di X Factor”. La band che prende ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti italiani come Paolo Conte e internazionali come Django Reinhard e Ray Charles, trasforma grandi classici della musica italiana in un elettrico “vorticoso e danzereccio” gipsy jazz mescolato con un briciolo di rap. Sabato 28 la rassegna si sposterà a Palazzo Alemanni dove è prevista l’esibizione di Coca Puma in un evento realizzato in collaborazione con Factory+. “A Farla Amare Comincia Tu” si concluderà, con la terza edizione della “Nakalaika”, la processione serale che è ormai entrata a pieno titolo nel calendario degli eventi natalizi del capoluogo coinvolgendo un numero sempre crescente di partecipanti. Nel corso della processione, che si snoderà nei vicoli del centro storico si esibiranno, a sorpresa lungo il tragitto, Renzo Rubino e la Sbanda, Lavinia Mancusi, la Ottopiù Street band, Claudia Olivadese e Pascouche e tante sorprese che animeranno il corteo. Con il gran finale dedicato all’attesa esibizione del cantautore romano Alessandro Mannarino. Ancora da definire la serata dell’ultimo dell’anno: a quanto risulta la organizzerà direttamente il Comune.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato