4 milioni per il Campus Universitario di Reggio, soddisfatto il rettore Zimbalatti

REGGIO CALABRIA Viva soddisfazione del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. Giuseppe Zimbalatti, per l’approvazione in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati dell’emendamento che destinerà 4 milioni di euro per la realizzazione del Campus Universitario. Nell’esprimere il proprio ringraziamento all’onorevole Francesco Cannizzaro «per il fattivo impegno nell’affiancare e sostenere il processo di crescita dell’Ateneo reggino e del territorio in generale, il Rettore Zimbalatti auspica che la nascente struttura possa aumentare ulteriormente il livello di servizi offerti, nell’ottica di una Reggio Calabria “città universitaria”, sempre più attrattiva per tutta l’area del Mediterraneo».

Lo stesso Rettore, in continuità con l’attivazione del Polo Formativo Territoriale SNA, sottolinea inoltre «quanto il gioco di squadra istituzionale si dimostri ancora una volta arma vincente per affrontare le importanti sfide che gli obiettivi di crescita e di sviluppo della Mediterranea ci impongono, mettendo nelle migliori condizioni la nostra comunità accademica di traguardare gli obiettivi di eccellenza con una concreta prospettiva di raggiungerli». (redazione@corrierecal.it)

