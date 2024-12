Capodanno Rai a Reggio Calabria, lavori in corso: il palcoscenico sarà imponente

l’anno che verrà

REGGIO CALABRIA Lavori in corso a Reggio Calabria, in Piazza Indipendenza, per il secondo appuntamento con il Capodanno di Rai 1. Anche quest’anno, infatti, “L’Anno che Verrà” sarà trasmesso in diretta dalla Calabria e vedrà alla conduzione Marco Liorni accompagnato da tanti artisti. Tecnici e maestranze hanno già iniziato a realizzare l’imponente palcoscenico che ospiterà cantanti, comici e momenti di spettacolo, tradizionali ingredienti dell’appuntamento di Rai 1 realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission regionale. La struttura che ospiterà gli artisti ha una larghezza di 25 metri, profonda 23 per ben 23 metri di altezza ed è dotata di 350 metri quadrati di apparati video (ledwall). Il tutto per un peso complessivo di 40. 000 chilogrammi compresa la copertura. Per le riprese sono presenti 9 telecamere presidiate, di cui quattro speciali (cable cam, 2 technocrane, 1 drone). Oltre 500 i corpi illuminanti, quasi tutti motorizzati e controllati, distribuiti su quattro torri, per una scenografia mozzafiato. Ma l’audio non sarà da meno: 4 banchi audio da più di 100 canali; un banco regia musicale, un banco per il monitoraggio dell’orchestra e dei numerosi ospiti musicali, 2 banchi in diffusione di cui uno solo dedicato alla musica. Per i microfoni due stagebox da 64 ingressi. Per la diffusione 16 diffusori in modalità line array su tre colonne per il main, ulteriori 12 diffusori per coprire l’area a destra del palco. E per fare in modo che tutta la macchina produttiva, curata dalla Direzione Produzione Tv-Centro Produzione Tv di Napoli, funzioni alla perfezione sono presenti 2 gruppi elettrogeni da 650 kVA per l’alimentazione di luci, ledwall ed effettistica varia (oltre i 500 kW); 1 gruppo di 2 per 300 kVA per la diffusione di piazza, 1 gruppo 2 per 95 kVA per l’alimentazione della regia OBvan, 1 mezzo RVM, 1 mezzo per la grafica e la stazione satellite con un totale di oltre 1 Km di linee di cavo. “L’Anno che Verrà”, come la precedente edizione, sarà anche fruibile in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della serata e sarà anche l’occasione per andare alla scoperta delle località più suggestive della regione tra le più verdi e più blu d’Italia.

