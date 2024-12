Confesercenti per «un approccio umano e innovativo nel mondo del lavoro»

l’iniziativa

COSENZA Si è conclusa nei giorni scorsi a Cosenza la formazione 2024 organizzata da Anama Confesercenti provinciale Cosenza, che ha portato il progetto “Aziende Umane” di Cetty Nicole. Questo programma innovativo si focalizza sul mettere le persone al centro del business, promuovendo lo sviluppo del potenziale umano come chiave per il successo aziendale.

Cetty Nicole, coach esperta, ha sottolineato che nessuna tecnologia può sostituire il valore di un essere umano etico e pienamente sviluppato. Il progetto mira a trasformare il territorio, lavorando sul mindset e sulla valorizzazione delle risorse umane per costruire aziende più consapevoli.

Il presidente Anama Confesercenti Cosenza, Francesco Ugone, commenta che «l’iniziativa ha riscosso grande partecipazione, confermando l’importanza di un approccio umano e innovativo nel mondo del lavoro».

