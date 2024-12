Pallanuoto femminile, grande vittoria della Smile Cosenza: 12-9 contro Trieste

Serie A1

COSENZA Una vittoria importante per la Smile Cosenza Pallanuoto impegnata, in casa, contro una delle squadre più forti del campionato, Trieste. 12-9 il risultato finale per la squadra bruzia allenata da mister Francesco Fasanella. 6-2, 2-4, 3-2, 1-1 i parziali. Grande entusiasmo a fine gara e tifosi rossoblù in festa, sugli spalti.

«Questa vittoria rappresenta un grande traguardo per la nostra squadra, consolidando la posizione nella classifica di Serie A1 e dimostrando che siamo una squadra da tenere d’occhio», le parole del presidente Francesco Manna. L’allenatore del Cosenza Pallanuoto, Francesco Fasanella, ha elogiato la squadra per la prestazione.

A margine, anche il commento di Vittoria Occhione: «Oggi ancor prima di aver disputato una buona partita in acqua, penso che abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo», dice la giovane atleta. «Non abbiamo mollato mai, ci abbiamo creduto sempre e penso che questo sia stato il miglior regalo di Natale che potessimo fare a ognuna di noi», aggiunge. Non era una partita facile. «Trieste è una delle maggiori forze di questo campionato che, sicuramente per esperienza e singoli nomi forse sulla carta, aveva qualcosa in più ma oggi abbiamo dimostrato che grazie al nostro pubblico, che come sempre dà la marcia in più ed è il settimo giocatore in campo abbiamo, abbiamo dimostrato che insieme, quando siamo unite e compatte come squadra, possiamo arrivare veramente lontano».

Gli spettatori hanno assistito a una partita emozionante e sono rimasti soddisfatti del risultato finale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato