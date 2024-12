Pd Lamezia, prima assemblea dopo il commissariamento: pieno sostegno a Giampà

la riunione

LAMEZIA TERME «Si è svolta la prima assemblea cittadina degli iscritti del Pd a Lamezia Terme, in seguito al commissariamento del partito. L’assemblea molto partecipata si è svolta in un clima sereno e costruttivo, alla presenza di tutte le sensibilità del partito. Lo riporta una nota. «La maggior parte degli interventi – prosegue la nota – ha espresso pieno sostegno all’azione politica del segretario provinciale Domenico Giampá nel suo ruolo di commissario cittadino. Negli interventi si è altresì ribadita la necessità di superare le divisioni del passato e di contribuire collettivamente a questo nuovo corso del Pd lametino. L’obiettivo è lavorare per ritrovare l’unità al fine di poter sconfiggere il centrodestra, che ha messo in ginocchio la città. Il segretario provinciale nel concludere ha ribadito come il Pd, nonostante tutto, sia l’unico partito che si riunisce per discutere oltre ad essere l’unica alternativa possibile per il bene della città. Nei prossimi giorni il segretario continuerà l’attività d’ascolto per continuare a rafforzare il partito e per sintonizzarlo con le migliori esperienze del civismo. Presto il confronto con gli alleati e la convocazione del tavolo del centrosinistra».

