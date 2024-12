A Bovalino “Percorsi di gusto”. «Una vetrina per prodotti della tradizione e un’opportunità per i commercianti»

l’evento

BOVALINO Una vetrina importante per prodotti unici nel loro genere e una opportunità per i commercianti che potranno così proporre ai propri clienti alimenti le cui proprietà sono apprezzate e riconosciute. Questo l’obiettivo di “Percorsi di gusto, kermesse De.Co. percorso enogastronomico. Tra i sapori del sud della Locride”, l’evento in corso a Bovalino dal 21 al 23 dicembre, frutto della sinergia del Comune di Bovalino, della Commissione comunale DE.CO. e dell’Arsac (Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese).

Tra i prodotti protagonisti di dibattiti e confronti su produzione e conservazione, e al centro di degustazioni, ci sono il pomodoro “siccagno di fannacca” e il peperoncino tondo: prodotti di Bovalino, riconosciuti quali prodotti DE.CO. le cui proprietà nutrizionali li rendono autentici e base prelibata di piatti gustosi e sani della cucina mediterranea. Ma l’evento è occasione per conoscere anche altri prodotti del comprensorio metropolitano come il Caciocavallo di Ciminà, la Torta mamertina di Oppido Mamertina, il vino Greco di Bianco DOC, di Enomiele di Bovalino, di Vitina Vin d’arancia di Benestare.

E un attestato è stato conferito anche alla tradizionale Infiorata Bovalinese, frutto della sinergia tra le associazioni del territorio.





Dopo la serata del 21 dicembre dedicata al Peperoncino tondo di Bovalino e al Pomodoro Siccagno, e quella del 22 dicembre incentrata sulle tecniche di allevamento del Greco di Bianco e la produzione del vino, la Torta Mamertina, il dolce tradizionale dell’Aspromonte tirrenico, l’ultima serata sarà dedicato in particolare alle tecniche di produzione e stagionatura del caciocavallo di Ciminà.

Tre giorni immersi nella tradizione

«Tre giorni importanti – ha sottolineato il sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano – in cui mettiamo in vetrina non soltanto i prodotti a marchio De.Co., ma anche altri prodotti del comprensorio. Un mix di ingredienti, di sapori e di tradizioni che vogliamo che diventino patrimonio della nostra regione e non solo».

«Abbiamo voluto questo evento – ha spiegato l’assessore comunale alle Attività Produttive Maddalena Dattilo – per promuovere i prodotti del nostro territorio e non solo, creare una vetrina per i nostri prodotti e farli conoscere, dando l’opportunità ai commercianti di partecipare a eventi come questi. Per noi è importante partecipare a queste manifestazioni non soltanto locali, a anche a livello regionale e piano piano andare a livello nazionale». Importante in tal senso il riconoscimento del marchio De. Co. «Abbiamo creato – spiega Dattilo – attraverso un regolamento questo albo De.Co.. C’è una commissione che valuta i prodotti, è molto semplice partecipare: lo si può fare con una semplice domanda oppure facendo la domanda per altri. I prodotti vengono valutati dalla commissione e inseriti nell’albo, un’opportunità per partecipare a questi eventi e creare un vero e prioprio scambio commerciale». (redazione@corrierecal.it)

