In borsa oltre mille euro di vini, sventato furto di Natale in un supermercato di Polistena

POLISTENA Avevano quasi completato il colpo ed erano pronti ad uscire dal supermercato quando sulla via di fuga si sono trovati i carabinieri della Stazione di Polistena. Nei guai, tre stranieri, una donna e due uomini, che, in vista del Natale, hanno deciso di ripulire gli scaffali dei liquori di un supermercato del piccolo paese reggino.

I tre, con destrezza, hanno prelevato bottiglie di alcolici di vario tipo, nascondendole all’interno di due borsoni per la palestra e avvolgendole nei vestiti, per non far sentire il tintinnio dei vetri. Disdegnando i vini di poco valore, hanno puntato alle bottiglie di champagne e di bordeaux, in bella mostra sugli espositori per comporre le strenne natalizie. Il personale del negozio ha però notato il comportamento sospetto e ha allertato i Carabinieri, che sono intervenuti rapidamente, impedendo ai ladri di allontanarsi.

Nelle borse oltre mille euro di vini

Impossibilitati a fuggire, i tre stranieri si sono rassegnati a consegnare ai militari dell’Arma il maltolto. E così nei borsoni i Carabinieri hanno rinvenuto più di 10 champagne e rossi bordolesi, nessuno di questi con prezzo inferiore ai 100 euro.

Per i ladri è scattata la denuncia alla Procura di Palmi. Il trio dovrà rispondere per tentato furto, aggravato dal fatto che quelli asportati erano beni voluttuari e non si è agito per stato di necessità.

