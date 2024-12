Si ribalta col muletto, 52enne morto schiacciato a Isola Capo Rizzuto

la tragedia

Un uomo di 52 anni, Gianpaolo Giordano, di Isola Capo Rizzuto, è deceduto a causa di un incidente avvenuto mentre trasportava materiali su un muletto verso la sua casa nella frazione Le Castella. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è capovolto schiacciando l’uomo che è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto per i rilievi. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone sono, invece, accorsi per sollevare il mezzo e permettere il recupero del cadavere del 52enne che, residente fuori regione, era tornato da qualche giorno per trascorrere il periodo di feste a Le Castella.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato