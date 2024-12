Tragedia nel Catanzarese, il 15enne morto in un incidente era il figlio di un magistrato

il dolore

CATANZARO Era il figlio di un magistrato in servizio a Catanzaro, il sostituto procuratore della Repubblica Debora Rizza, Riccardo Fabiano, il quindicenne morto nell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte in località “Piterà” del capoluogo calabrese. Cordoglio e solidarietà nei confronti dei genitori del ragazzo, ed in particolare del sostituto procuratore Rizza, sono stati espressi dai magistrati della Procura nazionale antimafia e delle Procure della Repubblica di Catanzaro e di Reggio Calabria. Il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, i procuratori aggiunti ed i sostituti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in una nota, “si stringono con affetto alla collega in questo momento di immenso dolore per la scomparsa del figlio Riccardo”. In un comunicato, “la Procura della Repubblica di Catanzaro, con tutti i magistrati, il personale amministrativo e il personale della polizia giudiziaria, si stringe alla cara collega Debora Rizza e alla sua famiglia, nel dolore per l’inconsolabile perdita dell’amato figlio Riccardo”. Vicinanza al magistrato del capoluogo calabrese è stata espressa anche dal procuratore della Repubblica facente funzioni di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, dagli aggiunti Stefano Musolino e Walter Ignazitto e da tutti i sostituti procuratori dell’ufficio, che “partecipano con affetto e profonda commozione – si afferma in un comunicato – al gravissimo lutto che ha colpito la collega Debora Rizza”.

