Ospedali, carceri, poveri: il volto buono di Stefano De Martino

NAPOLI La sua prima visita a sorpresa nel reparto di pediatria oncologica di un ospedale a Napoli risale al 2017. Quando Stefano De Martino non era ancora Stefano De Martino, il suo cuore oltre che per Belen, batteva già per i più bisognosi, per gli ultimi e per gli emarginati. E’ un aspetto, questo, della vita dello showman oggi più popolare e amato della Rai, poco conosciuto, spesso intercettato per caso, spesso concentrato nella sua Napoli, quasi come una forma di restituzione di ciò che ha avuto dalla provincia da cui è partito. Ieri era a pranzo al carcere di Secondigliano con Don Mimmo Battaglia, il volto nuovo della Chiesa di Bergoglio, il cardinale che serve i poveri e che oggi pomeriggio aprirà il Giubileo a Napoli portando la croce di legno di Lampedusa, quella fatta con il legno dei barchini dei migranti. Niente di più lontano tra i due mondi, le luci scintillanti di uno studio televisivo e il vangelo di un uomo, partito da Satriano, diventato prete, vescovo e cardinale rimanendo uomo, ultimo tra gli ultimi. Due mondi che però si ritrovano nella stessa pratica della solidarietà umana, difficile da raccontare nelle convergenze, eppure basta seguire quello che fa Stefano De Martino, fuori dallo studio dei pacchi, per accorgersene. A marzo scorso De Martino è tornato di nuovo in ospedale, al Cardarelli, per incontrare i ricoverati e ascoltare le loro storie e lanciare un messaggio per diventare donatori di midollo osseo e sangue. Era già stato al Cotugno, in pieno Covid, al reparto di terapia intensiva. E poi al Santobono, tra i più piccoli. Sempre visite inaspettate. Non solo a Napoli. Il conduttore e ballerino si è impegnato anche per il Gaslini di Genova. Ed è stato testimonial di una campagna di sensibilizzazione a scopo umanitario per l’accesso all’acqua in Yemen, Siria, Sudan, Indonesia.

Detenuti, malati e venditori ambulanti. Alla vigilia di Natale ha spopolato il video del suo balletto coni venditori di calzini per strada. Non si sa se le vendite di fantasmini si siano impennate ma c’è chi tra i follower di “Totò&Peppino” (si chiamano così i due ambulanti che spopolano su tik tok) ha sottoscritto una petizione al famoso “Dottore” di Affari tuoi per avere i due ospiti in studio. Col suo programma Stefano De Martino è attualmente uno dei conduttori meglio riusciti in circolazione.

Perso Amadeus, emigrato al canale Nove, in pochi avrebbero scommesso che il nome dell’ex ballerino di Amici sarebbe stato quello giusto per sostituirlo. La fascia di access prime time (tra le 20. 30 e le 21. 30, dopo il tg, tanto per capirci) rappresenta da tempo la collocazione più ambita per gli investitori pubblicitari.

Uno specifico slot nel quale la Rai raccoglie molti soldi, perchè in quella fascia si concentra il maggior numero di spettatori.

Invece il buon Stefano ci è riuscito in pieno. Mantenendo coerentemente il suo look distintivo: camicia bianca (che sottolineano il bicipite da ballerino), cravatta stretta e scura e il suo costante e solare sorriso.

Classe 1989, ragazzo della porta accanto, nonostante abbia i riflettori sempre puntati addosso è riuscito a mantenere una sorta di privacy. Ex cameriere, ex barista, ex parcheggiatore, ex fruttivendolo, pescivendolo e addetto ai call center, il percorso di Stefano De Martino riflette l’epopea del più intrepido eroe. Dall’apprendistato a New York, fino ai provini ad Amici di Maria De Filippi, De Martino ha “rischiato” anche di avere un ruolo in Parthenope, il film di Paolo Sorrentino, campione d’incassi. Il regista, però, “prima mi ha chiamato per il ruolo del boss nel suo Parthenope, poi è scomparso”, le parole del conduttore.

A partire dal 28 gennaio, De Martino condurrà la nuova stagione di “Step”, Stasera tutto è possibile, dagli studi Rai di Napoli. il programma avrà un solo stop per la puntata dell’11 febbraio quando ci sarà la prima puntata del Festival di Sanremo 2025. Sarà curioso capire se su questa edizione di “Stasera Tutto È Possibile” ci sarà l’effetto “Affari Tuoi”. Difficile in ragione di un target differente, ma non impossibile.

Di sicuro la prossima stagione rappresenta un ulteriore “STEP” in avanti per Stefano De Martino. Avrà per la prima volta un doppio impegno su due canali diversi del servizio pubblico: manterrà l’impegno quotidiano con Affari Tuoi e, una volta a settimana, sarà su Rai 2. Una nuova sfida per il conduttore partenopeo che, stando alle voci, dovrebbe anche avere una serata tutta per sé al prossimo Festival di Sanremo.

Ieri, a pranzo nel carcere di Secondigliano, in tuta, senza la tradizionale camicia bianca, è rimasto poi per un lungo colloquio con alcuni detenuti. A Capodanno si replica a Poggioreale, dove il ballerino era già stato con Clementino.

