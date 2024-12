Corigliano-Rossano, incontro M5S sui fondi Ue. «La Calabria non può più accettare i tagli del governo»

l’iniziativa

CORIGLIANO ROSSANO Su iniziativa dell’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, si è tenuto ieri sera, a Corigliano-Rossano, un incontro pubblico molto partecipato, con un’ampia discussione sui problemi più gravi della Calabria e sulle opportunità di sviluppo della regione. Oltre a Tridico, all’iniziativa sono intervenuti il sindaco della città, Flavio Stasi, e alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle: i parlamentari nazionali Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico ed Elisa Scutellà, il consigliere regionale della Calabria Davide Tavernise, la consigliera comunale di Corigliano-Rossano Lidia Sciarrotta e Giuseppe Giorno, coordinatore dei pentastellati della provincia di Cosenza. Alla manifestazione hanno preso parte anche numerosi professionisti, rappresentanti dell’impegno civile e cittadini, accomunati dal desiderio di determinare una nuova visione politica per il futuro della Calabria. Durante il dibattito, sono stati affrontati temi fondamentali per il territorio regionale, tra cui l’importanza di garantire risorse essenziali e infrastrutture adeguate. È stato denunciato che il governo di centrodestra continua a ignorare le priorità del territorio e a tagliare milioni di euro indispensabili per lo sviluppo economico e sociale della Calabria, allo scopo di finanziare opere irrealizzabili come il ponte sullo Stretto. La Calabria merita rispetto, investimenti e un futuro all’altezza delle sue potenzialità, è stato rimarcato nel corso della serata. Tridico ha ribadito il proprio impegno a lavorare in sinergia con le rappresentanze politiche e istituzionali, per portare soluzioni efficaci nella regione. Tra le iniziative già in atto, si è parlato del corso di alta formazione organizzato dai parlamentari europei del Movimento Cinque Stelle per l’impiego produttivo dei fondi strutturali. Si tratta di un intervento concreto che mira a offrire strumenti utili, soprattutto ai Comuni e alle associazioni, per far crescere il Sud e tutta l’Italia. L’incontro, che ha rappresentato anche un’occasione per uno scambio di auguri di buon 2025, è valso a lanciare un segnale netto: la Calabria non può più pagare il prezzo di decisioni calate dall’alto, contrarie ai bisogni delle comunità locali. Soltanto attraverso il dialogo, l’ascolto e la condivisione delle idee, è stato sottolineato, sarà possibile costruire una regione più forte e valorizzata.