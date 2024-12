Capodanno Rai a Reggio Calabria, in Prefettura riunione operativa sulle ultime misure

il punto

REGGIO CALABRIA Riunione operativa in tarda mattinata nella Prefettura di Reggio Calabria con tutti i soggetti e le autorità preposte alla gestione del piano di sicurezza già redatto, sono stati individuati ed adottati ulteriori accorgimenti per garantire al meglio la fruizione del Capodanno Rai “L’anno che verrà”. “Il tavolo, coordinato dal prefetto Clara Vaccaro – è detto in una nota – ha affrontato e discusso di varie ed ipotetiche criticità rilevate nella giornata delle prove generali di ieri (un vero e proprio test sotto ogni aspetto) proponendone le più adeguate soluzioni. A tal proposito va specificato e sottolineato che l’ingresso ufficiale all’ evento è tassativamente fissato alle 18; alle prove, previste nel primo pomeriggio, non sarà possibile partecipare. L’area predisposta per i disabili sarà accessibile esclusivamente a chi si è accreditato come da procedura comunicata in questi giorni; l’accesso all’ evento per altre figure non deambulanti, con relativi accompagnatori, è comunque garantito e consentito ma nello spazio ordinario già previsto per il pubblico. Per favorire al meglio la visione dello spettacolo è stata programmata dagli organizzatori l’installazione di due ledwall dietro la grande torre sulla sinistra del palco (guardando frontalmente)”. “Le raccomandazioni alla popolazione – è detto nella nota – sono quelle del rispetto puntuale di ogni prescrizione comunicata per la migliore riuscita dell’ evento: utilizzare parcheggi e bus navetta; muoversi preferibilmente a piedi; non intralciare i varchi o le vie di fuga con automezzi di qualsiasi tipo (verranno prontamente rimossi); non accalcarsi ai varchi fluendo in modo ordinato e regolare all’ area del pubblico fino a colmarne la massima capienza di 9.700 persone; le altre potranno posizionarsi sul lungomare ascoltando comunque la musica con il sistema di amplificazione già predisposto. Inoltre, si chiede di utilizzare, preferibilmente, i varchi del lungomare e non ingolfare invece quello di Largo Colombo che rimarrà aperto ma che sarà opportunamente chiuso, all’ occorrenza, per eventuali motivi logistici di sicurezza. Lo spettacolo inizierà dopo il consueto discorso di fine anno del Presidente della Repubblica e si concluderà alle ore 2. Anche per il deflusso si chiede la massima collaborazione della cittadinanza nel rispetto delle indicazioni comunicate e delle forme più elementari di regole civiche. La Polizia municipale, attraverso la collaborazione con le altre Forze di Polizia e l’ausilio dei volontari della Protezione Civile, si impegnerà a far rispettare il piano di sicurezza adottato a supporto dell’ organizzazione dell’ evento”.

