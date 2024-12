Inchiesta “Recovery”, accolta l’applicazione della contestazione a catena per Simone Ferrise

la decisione

COSENZA Il Riesame ha accolto l’applicazione dell’istituto della contestazione a catena per Simone Ferrise, difeso dall’avvocata Laura Gaetano. La Corte di Cassazione aveva rimandato gli atti al Tdl di Catanzaro che a seguito della discussione – avvenuta nella giornata di ieri – ha applicato l’istituto in parola nei confronti dell’imputato che affronterà il procedimento Recovery per il quale risponde dell’accusa di essere «partecipe dell’associazione» che «fornisce un contributo indispensabile all’attuazione del programma criminoso di narcotraffico, occupandosi prevalentemente della commercializzazione dello stupefacente in esecuzione delle direttive di Adolfo D’Ambrosio». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato