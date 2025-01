Filadelfia, due ore di pura emozione con l’Orchestra di fiati Diapason-Gemelli

l’evento

FILADELFIA «”Due ore di pura emozione”.., è questo il commento di una spettatrice che ha assistito al nostro spettacolo di Capodanno 2025 nell’auditorium di Filadelfia». Così Bruno Giovanni Caruso, presidente della associazione musicale Diapason-Giovanni Gemelli in una nota. «Teatro gremito all’inverosimile – prosegue la nota – e gente in piedi ad assistere ad un’ora e mezza di musica di alto livello e spettacolo scenografico coinvolgente. E’ stata l’occasione, pure, per il saluto di inizio anno della Sindaca Anna Bartucca che, oltre a sottolineare la bellezza della serata e l’impegno e la bravura dei musicisti della “Gemelli”, ha colto l’occasione per comunicare alla cittadinanza l’avvenuta conclusione della procedura di accesso ed il parere positivo del ministero che non ha segnalato alcuna anomalia nell’operato dell’amministrazione, con grande sollievo di tutta la comunità. Il concerto, diretto magistralmente dai Maestri Francesco Conidi e Massimo Campisano, a cui hanno assistito, anche, l’On. Francesco De Nisi e tutta l’Amministrazione Comunale, i Presidenti di numerose associazioni, il Colonnello Masdea Rosario ed alcuni allievi ufficiali della Guardia di Finanza, oltre alle autorità civili e religiose, ha avuto il suo preludio con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, per poi, dopo il saluto e gli auguri del Presidente Avv. Caruso Bruno Giovanni che ha presentato, tra l’altro, i nostri nuovi giovanissimi esecutori, dare corso al programma che ha visto l’esecuzione di brani nuovi e tecnicamente di grado elevato.

Un ricordo di Puccini, nell’anno conclusosi di commemorazione, con l’esecuzione del brano “ Nessun dorma”, per poi continuare con un brano di notevole difficoltà, eseguito magistralmente, il “Klezmer Karnival”, per passare a brani tipicamente natalizi e tratti da note canzoni pop come “What a wonderful Word “ per poi eseguire la nuova versione del brano “ il Gladiatore” nel ricordo, anche, delle direzioni del M° Colonnello Leonardo La Serra Ingrosso direttore della banda musicale della Guardia di Finanza che per l’occasione ha inviato un caloroso messaggio alla nostra Associazione; la serata è continuata con la bellissima interpretazione canora del M° Giovanni Bartucca in “ Minnie The Moocher”, per concludersi nel tripudio del coinvolgimento della platea con l’esecuzione del medley “ Coldplay classics” e “ I will follow Him” dalla colonna sonora di Sister Act. Cinque minuti di applausi finali hanno “ costretto” l’orchestra ad eseguire due bis, con la richiesta di poter istituzionalizzare il concerto di capodanno e renderlo fruibile a più persone, stante le decine di richieste pervenute a cui, purtroppo, non si è potuto dare risposta. Un Buon Anno a Tutti da parte della Orchestra Giovanni Gemelli».

