Fratelli d’Italia: vicinanza alle forze dell’ordine e impegno per la sicurezza del territorio

l’iniziativa

CATANZARO Nel contesto delle iniziative nazionali promosse da Fratelli d’Italia per esprimere vicinanza alle forze dell’ordine, una nutrita delegazione del partito ha voluto portare la propria solidarietà al personale della Questura di Catanzaro. All’incontro con il questore Giuseppe Linares hanno partecipato tra gli altri il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, coordinatrice regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, il vice presidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale Antonio Montuoro, il vice presidente della Provincia di Catanzaro Francesco Fragomele, il capogruppo a Palazzo De Nobili Anna Chiara Verrengia, il presidente provinciale di Gioventù nazionale Silvio Rotundo, oltre ai rappresentanti cittadini del partito e del movimento giovanile. I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno sottolineato l’impegno concreto per il rafforzamento della sicurezza sul territorio e il riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente delle forze dell’ordine per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini. Durante l’incontro, i dirigenti locali di FdI hanno ribadito la gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine, duramente impegnate nel fronteggiare situazioni di emergenza. In particolare, è stata espressa solidarietà agli agenti della Polizia di Stato aggrediti nella notte della vigilia di Capodanno a Catanzaro, un episodio che ha scosso la comunità e rafforzato la necessità di un dialogo costante tra istituzioni e cittadini per promuovere la sicurezza urbana. Fratelli d’Italia rimarca l’importanza di supportare le donne e gli uomini in divisa, il primo baluardo contro il crimine e la violenza. Il governo Meloni è e sarà sempre al loro fianco, come dimostrato dal recente rinnovo del contratto per il comparto sicurezza e difesa e dai numerosi provvedimenti varati dal governo a sostegno delle forze dell’ordine. Fratelli d’Italia ha inoltre rinnovato il proprio impegno per iniziative future volte a rafforzare il controllo del territorio, sottolineando che la collaborazione tra istituzioni locali, forze dell’ordine e cittadini è l’unica strada per garantire la sicurezza e migliorare la qualità della vita nella comunità.

