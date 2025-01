Impresa esterna del Sambiase contro la capolista Siracusa, vetta a un punto. Poker per Reggina e Vibonese

calcio serie D

Il 2025 si apre come si era chiuso il 2024 per il Sambiase, ma con un motivo in più per credere nel grande salto, che sarebbe doppio dopo la promozione dello scorso anno. Oggi pomeriggio, nello scontro diretto sul campo della capolista Siracusa, i ragazzi di mister Morelli hanno conquistato una vittoria splendida, in rimonta, una vera e propria impresa che li avvicina alla vetta della classifica, ora distante un solo punto. Una vittoria che dà punti e consapevolezza ai giallorossi di potersela giocare alla pari con tutti per la vittoria del campionato. Protagonisti del match di oggi Umbaca (in gol di testa al 65’) Ferraro al 67’ sottomisura. Un uno-due che ha messo al tappetto il Siracusa, in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Ba al 21’.

Rimonta, con poker, anche per la Reggina di Brunello Trocini al Granillo contro l’Igea Virtus. Vantaggio degli ospiti già al 2’ con Calafiore e Reggina in 10 uomini al 4’ per l’espulsione di Laribi. Ma stavolta la reazione arriva. Al 31’ Barranco pareggia con un bel colpo di testa. Nella ripresa arrivano gli altri tre gol firmati da Barillà al 48’, ancora Barranco al 56’ e Renelus all’83’.

La gioia della Reggina



Poker anche per la Vibonese che torna al successo in casa contro il Nissa. In campo per la squadra di Facciolo il neo arrivato Bolzon, mentre Palumbo parte dalla panchina. Padroni di casa in vantaggio già al 10’ con Napolitano. Il raddoppio arriva al 32’ e porta la firma di Capone. In chiusura di primo tempo, al 44’, ancora Napolitano firma il tris e la sua doppietta personale. Nel finale di gara, dopo l’espulsione di Pagano per gli ospiti, arriva il 4-0 finale con Germinio.

Infine pari ricco di gol del Locri sul campo dell’Akragas. Reggini avanti con Zucco al 22’, a cui replica Di Stefano al 26’. Nel secondo tempo il 2-1 del Locri siglato da Simonetta al 66’, regge fino ai minuti di recupero quando Rechichi realizza l’insperato 2-2.

La classifica

Come detto, il Sambiase (38 punti) si avvicina sempre più al primo posto in classifica, dopo l’exploit di Siracusa (39 punti) distante una sola lunghezza. Sorride anche la Reggina, quarta a quota 35 punti ma con una gara in meno. Vibonese quinta a 33 punti, Locri decimo a 21. (f.v.)

