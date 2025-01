Lord Guglielmo Verdirame (consigliere di Re Carlo d’Inghilterra) socio onorario del Rotary Reggio Calabria

il riconoscimento

REGGIO CALABRIA «I Rotary Club di Reggio Calabria hanno conferito il titolo di socio onorario a Lord Guglielmo Verdirame, membro della Camera alta del Parlamento britannico e “King’s Counsel”, consigliere di Re Carlo III d’Inghilterra”. Lo riferisce una nota congiunta dei club service della città calabrese dello Stretto. «Il riconoscimento è stato attribuito al brillante avvocato di diritto internazionale, di origini reggine – è detto nella nota – nel corso della cerimonia in suo onore promossa dal governatore del Distretto 2102 del Rotary International, Maria Pia Porcino. I club Reggio Calabria, Reggio Calabria Nord, Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e Reggio Calabria Est, presieduti rispettivamente da Giampaolo Latella, Maria Domenica Crea, Monica Falcomatà e Caterina Festa, hanno inteso così simbolicamente sottolineare il rapporto di appartenenza di lord Verdirame alla comunità reggina e, in particolare, a quella rotariana cui la famiglia Verdirame è da sempre legata». «L’evento del Rotary, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Falcomatà, il senatore Nicola Irto e l’eurodeputata Giusy Princi – riporta la nota – si è svolto al Castello aragonese e ha registrato un’alta partecipazione di pubblico, che ha ascoltato le riflessioni di Lord Verdirame stimolato dalle domande del giornalista di Avvenire Francesco Chindemi. Al termine della cerimonia, il governatore del distretto Maria Pia Porcino ha proceduto con l’apposizione simbolica del distintivo del Rotary al socio onorario. Le motivazioni del riconoscimento sono state espresse dai quattro presidenti che hanno evidenziato “gli altissimi meriti conseguiti e il prestigio con cui Lord Verdirame illustra la città di Reggio” ed espresso la gratitudine per “la testimonianza e l’esempio di valore che egli rappresenta nel Regno Unito e nel mondo”».

