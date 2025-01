Reggio Calabria, prosegue l’iter regionale per il corso di laurea in medicina

università

REGGIO CALABRIA Continua l’iter procedurale perché il Corso di laurea in medicina, dopo Cosenza e Crotone, diventi realtà anche a Reggio Calabria. Nella sala riunioni del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, si è svolto un nuovo incontro coordinato da Giusi Princi, oggi europarlamentare ma che su delega del Presidente Occhiuto ne aveva seguito l’iter.

Alla riunione hanno preso parte Gianluigi Scaffidi, direttore generale del GOM, Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea, Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Tommaso Calabrò, dirigente generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Salvatore Costarella, direttore sanitario GOM, Nicola Leone, rettore dell’Università della Calabria, nonché presidente del Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria (Coruc) e «prezioso interlocutore nel progetto, avendo attivato con successo l’università di medicina a Cosenza», spiega Giusi Princi.

«È un percorso – afferma l’eurodeputata – che rientra nella mission del Presidente Occhiuto di implementare l’offerta formativa in Calabria, incentivando la qualità della sanità calabrese attraverso l’investimento sulle risorse umane e sulle eccellenti professionalità che può esprimere la nostra terra. È importante – prosegue – che Reggio abbia la sua facoltà di medicina. La città vanta, infatti, tra le altre cose, di una struttura sanitaria eccellente come il GOM. Ultimato tutto l’iter amministrativo e quantificati i costi occorrenti per l’attivazione, sottoporremo il progetto al Presidente Occhiuto per il relativo sostegno. Con l’abolizione del numero chiuso a medicina, voluto proprio da Forza Italia – evidenzia Giusi Princi -, è importante riuscire a soddisfare i maggiori bisogni che giungeranno da una platea di aspiranti medici sempre più numerosa. Reggio e la Calabria – conclude – rispondono a questo importante appuntamento con visione e progettualità, foriere di opportunità date ai giovani e alla sanità calabrese tutta».

Durante il proficuo incontro, in cui tutti i partecipanti hanno espresso grande entusiasmo, è stato definito il cronoprogramma che prevede, come prossimo step, un’altra riunione il 27 gennaio. Orgoglioso dei risultati, anche il direttore del GOM Gianluigi Scaffidi che, garantendo la disponibilità dei locali anche per il prossimo appuntamento, ha evidenziato come finalmente si sia ripresa la tabella di marcia che, grazie alla Regione Calabria e al Presidente Occhiuto, porterà alla concretizzazione di questo significativo progetto per la città.

