Dalla lotta alla ‘ndrangheta alla guida dei servizi segreti: Vittorio Rizzi a capo del Dis

LA NOMINA

ROMA Sarà il prefetto Vittorio Rizzi il nuovo capo del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Lo ha confermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti insieme all’Associazione Stampa Parlamentare nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati.

L’attuale vice direttore dell’Aisi andrà a sostituire la dimissionaria Elisabetta Belloni. Dall’antiterrorismo alla lotta alla criminalità organizzata, Rizzi è un poliziotto di lunga data e ha alle spalle una carriera costellata di successi. «E’ un funzionario dello Stato di primo ordine», ha spiegato la premier. La nomina verrà formalizzata nel corso del Consiglio dei ministri in programma oggi.

Il progetto I-Can per il contrasto alla ‘ndrangheta

Rizzi è promotore del progetto I-Can per il contrasto alla ‘ndrangheta in tutto il mondo. Nato nel 2020, su iniziativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, si tratta di un progetto che si sviluppa attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, partendo dal modello investigativo italiano che per primo ha dovuto fronteggiare la ‘ndrangheta, e in poco più di due anni ha creato un network che ha consentito la cattura di 36 pericolosi latitanti in tutto il mondo. Oltre ad aver favorito il riconoscimento di quegli indicatori utili alle forze di polizia per intercettare l’infiltrazione dell’organizzazione mafiosa negli asset economici e finanziari dei vari Paesi. «La ‘ndrangheta si è fatta holding criminale: non attacca più frontalmente lo Stato, è una mafia silente e pervasiva che inquina le economie legali, intossicandole con la corruzione e il riciclaggio. Il tempo che viviamo richiede la massima resilienza delle forze di polizia, che si devono adattare rapidamente agli scenari criminali che mutano rapidamente per massimizzare i profitti, approfittando del progresso tecnologico, dalle criptovalute fino al metaverso», queste le parole di Vittorio Rizzi alla presentazione del progetto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato