La Pirossigeno Cosenza espugna Avellino. Prima vittoria esterna del torneo

calcio a 5 serie a

AVELLINO Mostrando un grande cuore e sfoderando una prestazione da squadra coriacea che vuole raggiungere l’obiettivo salvezza a tutti i costi, la Pirossigeno Cosenza ottiene la prima vittoria esterna di questo campionato sul parquet della Sandro Abate. Il gol di Felipinho consente peraltro ai lupi di dare seguito al successo casalingo con lo Sporting Sala Consilina e di proiettarsi con fiducia all’impegno infrasettimanale di martedì, quando al PalaCosentia arriverà la Fortitudo Pomezia.

I lupi iniziano a spron battuto e Cabeça costringe Parisi a sfoderare una gran parata per evitare la capitolazione. La prima conclusione in porta dei padroni di casa arriva al 4′ con Gui che impegna Lo Conte direttamente da calcio piazzato. Stessi protagonisti poco più tardi con il pipelet rossoblù che vola a deviare in angolo con un intervento prodigioso. Trema la Sandro Abate sul legno colpito da Jefferson con un sinistro da posizione quasi impossibile. Continua il duello personale tra Gui e Lo Conte con quest’ultimo che ne esce ancora vincitore. Reti bianche all’intervallo. La ripresa si apre con una magia di Cabeça che salta netto un avversario e costringe Parisi alla parata di piede. Doppia chance per Felipinho e Gabriel, in entrambe le occasioni è attento il portiere di casa. Al 5′ miracoloso Lo Conte che la tocca quel tanto che basta per deviare il bolide di Gui sul palo. Si sblocca il risultato al 6′: Trentin protegge palla e scarica per l’accorrente Felipinho che insacca di precisione nell’angolino basso. Gli irpini spingono alla ricerca del pari: Kenji sta per riuscirci ma Lo Conte, con l’ennesimo grandioso riflesso, dice di no. Inutile l’assalto finale della Sandro Abate, i lupi resistono e portano a casa 3 punti di fondamentale importanza.

Il tabellino

AVELLINO: Parisi, Alex, Abate, Gui, Kenji. Vitiello, Botta, Pina, Galletto, Di Luccio, Giannattasio, Lauro. All. Basile

COSENZA: Lo Conte, Adornato, Gabriel, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

ARBITRI: Giacomo Voltarel di Treviso, Davide Copat di Pordenone. CRONO: Francesco Sgueglia di Finale Emilia.

MARCATORE: 06’00” st Felipinho (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaDelMauro di Avellino di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 05’35” pt Galletto (A), 16’03” pt Cabeça (C), 05’34” st Di Luccio (A), 09’29” st Jefferson (C). Espulso: a fine pt Abate (A).

