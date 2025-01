Sciopero dei trasporti, in Calabria al momento nessun disagio segnalato

la protesta

CATANZARO Trasporti pubblici regolari in Calabria sia a livello locale sia per quanto concerne la regione nella giornata caratterizzata dal primo sciopero generale del 2025 proclamato a livello nazionale da alcuni sindacati autonomi. Nessun disagio viene segnalato per la circolazione ferroviaria a seguito della protesta indetta a livello nazionale dalle 21 di ieri dai lavoratori aderenti al Cub trasporti di Rfi, addetti della manutenzione ferroviaria. Dalla società si precisa che lo sciopero, indetto anche da altre sigle del settore manutenzione, comunque non riguarda Trenitalia e, di conseguenza, non impatta sulla circolazione. Corse su gomma e su rotaia garantite anche sulla rete di trasporto pubblico locale delle Ferrovie della Calabria malgrado l’astensione di 4 ore proclamata dal sindacato Faisa Confail. Anche l’Amc, l’azienda per la mobilità di Catanzaro, fa sapere che l’attività è regolare così come nessuna adesione si registra, in mattinata, tra i lavoratori dell’azienda di trasporti urbani Amaco di Cosenza. Situazione analoga anche a Reggio Calabria dove l’attività dell’azienda per la mobilità Atam non ha subito alcun disagio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato