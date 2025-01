Forza Italia, Occhiuto: «la morte di Palmegiani è un pugno nello stomaco»

il cordoglio

CATANZARO «È un giorno di lutto per il nostro partito, per il movimento giovanile, per tutta la comunità di Forza Italia. L’atroce notizia della morte di Luca Palmegiani è un pugno nello stomaco che ci lascia senza fiato. Il pensiero, in questo momento di straziante dolore, va alla sua famiglia e ai suoi amici più cari». Così, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Chi era Palmegiani

E’ morto il 25enne che era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Aquila, dopo essere stato trovato ferito in terra nei pressi di un hotel a Roccaraso. La vittima è un giovane militante di Forza Italia di Latina, Luca Palmegiani, che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino. Il fatto è avvenuto in concomitanza con l’inizio della due giorni organizzata da Forza Italia “Azzurri in vetta”, in corso oggi a Rivisondoli e in programma domani a Roccaraso. Poco prima di essere trovato in terra ferito Palmegiani aveva affidato a Instagram alcuni messaggi di addio.