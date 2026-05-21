Lamezia e il rebus della giunta, l’ipotesi Gianturco resta un giallo

Il caso

LAMEZIA TERME La nomina di Maria Teresa Nardo al Bilancio ha chiuso una casella importante, ma non ha ancora sciolto tutti i nodi politici dentro la giunta guidata dal sindaco Mario Murone. Anzi, proprio dopo la scelta della docente universitaria – ufficializzata in queste ore dopo la notizia emersa già sabato scorso – il riassetto dell’esecutivo comunale resta uno dei dossier più delicati a Palazzo Maddamme. Resta ancora aperta, infatti, la partita complessiva delle deleghe, con alcune caselle che il sindaco dovrà definire nelle prossime ore o nei prossimi giorni. La stessa scheda istituzionale del Comune attribuiva ancora al primo cittadino, a marzo, una serie molto ampia di deleghe, tra cui Politiche sociali e abitative, Lavori pubblici, Bilancio, Tributi e Programmazione finanziaria.

Gianturco assessore?

È in questo quadro che, nelle ultime ore, è rimbalzato il nome di Mimmo Gianturco come possibile nuovo assessore alle Politiche sociali. Una notizia che, al momento, non risulta però ufficialmente confermata, anche perché Gianturco – consigliere comunale e figura politica da anni presente nel dibattito cittadino – sarebbe orientato a rifiutare l’eventuale nomina. Il risultato, tra conferme mancate, smentite e indiscrezioni, è quello di un vero e proprio giallo politico. Il nome di Gianturco, peraltro, era già emerso nei giorni scorsi nel risiko interno alla maggioranza. Secondo alcune ricostruzioni, dopo la scelta di Nardo per il Bilancio, restava da capire l’orientamento dell’area di “Lamezia Domani”, che avrebbe continuato a ragionare proprio su Mimmo Gianturco o Salvatore Vescio. Un passaggio non secondario anche per gli equilibri in Consiglio comunale: in caso di nomina di Gianturco ad assessore, infatti, a subentrargli tra i banchi dell’aula sarebbe proprio Vescio. Per ora, però, il quadro resta sospeso. La giunta Murone ha un nuovo assessore al Bilancio, ma il rebus sul completamento dell’esecutivo resta ancora aperto. (Gi.Cu.)

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