Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’opera della discordia

Landini: «Il Ponte? Può unire solo le mafie…»

Il leader della Cgil ribadisce la netta contrarietà all’infrastruttura

Pubblicato il: 21/05/2026 – 18:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Landini: «Il Ponte? Può unire solo le mafie…»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA “Ribadiamo la nostra contrarietà al ponte sullo Stretto, che dimostra non solo un’idea sbagliata di rapporto con l’ambiente ma anche un modo per continuare a cacciare via dei soldi e forse, come ha detto con efficacia don Ciotti, l’unica cosa che è in grado di unire sono le mafie se lo attraverseranno”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concludendo l’iniziativa “Una e indivisibile: l’Italia riparte dal Mezzogiorno”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cgil
Landini
Mafia
mafie
PONTE
PONTE STRETTO
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x