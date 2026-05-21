Landini: «Il Ponte? Può unire solo le mafie…»

l’opera della discordia

ROMA “Ribadiamo la nostra contrarietà al ponte sullo Stretto, che dimostra non solo un’idea sbagliata di rapporto con l’ambiente ma anche un modo per continuare a cacciare via dei soldi e forse, come ha detto con efficacia don Ciotti, l’unica cosa che è in grado di unire sono le mafie se lo attraverseranno”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concludendo l’iniziativa “Una e indivisibile: l’Italia riparte dal Mezzogiorno”. (Ansa)

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