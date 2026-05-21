Lamezia, Gianturco conferma la nomina ad assessore. «Ringrazio il sindaco per la fiducia»

risolto il rebus

LAMEZIA TERME Il “giallo” sull’ipotesi Mimmo Gianturco nella giunta Murone si scioglie, almeno sul piano politico. È lo stesso consigliere comunale a precisare solo in serata di aver ricevuto comunicazione di nomina ad assessore comunale da parte del sindaco Mario Murone, «che ringrazio per la fiducia accordatami», spiegando che si è «attualmente in attesa del completamento del necessario iter amministrativo». La nomina, secondo quanto comunicato da Gianturco, riguarda le deleghe a Welfare e Politiche sociali e a Politiche abitative e Social housing.

La precisazione arriva dopo le indiscrezioni circolate nel pomeriggio sull’esistenza di un presunto “giallo politico” attorno alla sua nomina. Nelle ultime ore, infatti, il nome di Gianturco era rimbalzato come possibile nuovo ingresso nell’esecutivo comunale guidato dal sindaco Murone, dopo la nomina di Maria Teresa Nardo al Bilancio. Il quadro politico-amministrativo, dunque, si va chiarendo. Dopo il Bilancio affidato a Nardo, Murone punta a completare un altro tassello dell’esecutivo con l’ingresso di Gianturco, figura da anni presente nel dibattito politico cittadino. Resta ora da attendere la formalizzazione dell’atto e gli eventuali effetti sugli equilibri in Consiglio comunale. (Gi.Cu.)

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