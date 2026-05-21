A Cosenza l’ambulatorio pediatrico popolare dell’Auser per le famiglie più fragili

assistenza e accoglienza

COSENZA È stato inaugurato ieri sera il nuovo ambulatorio pediatrico popolare dell’Auser “Senza Confini”, nei locali di via Milelli, un importante presidio sanitario e sociale nato per offrire cure, ascolto e sostegno ai bambini delle famiglie più fragili, senza alcuna distinzione di nazionalità o condizione sociale.

La realizzazione del servizio è stata resa possibile grazie alla sensibilità e alla generosità dell’Associazione “Nazareno e Francesco Pellegrino”, il cui contributo ha consentito di dare vita a un progetto di grande valore umano e civile, destinato a rappresentare un punto di riferimento per chi vive situazioni di disagio economico e sociale.

Numerosa la partecipazione dei cittadini, che con la loro presenza hanno testimoniato l’importanza dell’iniziativa e la vicinanza della comunità a un’opera fondata sui principi della solidarietà e dell’inclusione.

Nel corso dell’inaugurazione, il Sindaco Franz Caruso ha espresso profonda soddisfazione per l’apertura del nuovo ambulatorio, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa.

Caruso: un presidio fondamentale di assistenza, accoglienza e solidarietà

“È un’opera importante – ha dichiarato il Sindaco Franz Caruso – perché rivolta alle fasce più deboli, a chi purtroppo vive condizioni di abbandono e isolamento. Questo centro rappresenta un presidio fondamentale per la nostra città. Quando ci è stato chiesto di destinare questi locali a finalità sociali non abbiamo avuto alcun dubbio: abbiamo restituito alla comunità spazi chiusi e inutilizzati trasformandoli in un luogo di assistenza, accoglienza e solidarietà”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il ruolo essenziale svolto dall’Auser e dai volontari che operano quotidianamente all’interno della struttura.

“L’Auser svolge un compito straordinario – ha proseguito Franz Caruso – garantendo assistenza gratuita a chi non riesce a trovarla nelle strutture pubbliche. In questa sede operano medici e professionisti sanitari di grande competenza che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità. A loro va il mio più sincero e profondo ringraziamento”.

Particolare riconoscenza è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso alla famiglia Pellegrino per il gesto di concreta solidarietà che ha consentito l’attivazione dell’ambulatorio pediatrico.

“Questo nuovo servizio – ha aggiunto il Franz Caruso – nasce per offrire un’assistenza immediata ai bambini delle famiglie che vivono difficoltà socio/economiche e per contribuire a sopperire ai ritardi del sistema sanitario pubblico. Ringrazio la famiglia Pellegrino, a nome dell’intera città, per questo straordinario atto di vicinanza verso chi è rimasto indietro”.

Franz Caruso ha infine ricordato come il forte radicamento del volontariato sul territorio abbia contribuito al riconoscimento ottenuto da Cosenza come Capitale Italiana del Volontariato 2023.

“Il nostro territorio – ha concluso il sindaco – può contare su una rete straordinaria composta da circa 1.200 associazioni e 12mila volontari. È anche grazie a realtà come questa che Cosenza ha meritato un riconoscimento così importante. Qui non si offre soltanto assistenza sanitaria, ma anche umanità, ascolto e speranza. Questo è un seme che auspico possa crescere ancora e diventare modello per tante altre realtà”.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alle attività dell’Auser “Senza Confini”, realtà che continua a rappresentare un presidio fondamentale di inclusione sociale e tutela delle persone più vulnerabili