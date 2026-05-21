Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

solidarietà

La sorpresa di Brunori Sas ai pazienti oncologici, l’artista si esibisce all’ospedale di Cosenza

L’iniziativa, promossa da Onco Med, ha regalato a pazienti e personale sanitario un momento di leggerezza e umanità

Pubblicato il: 21/05/2026 – 17:38
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La sorpresa di Brunori Sas ai pazienti oncologici, l’artista si esibisce all’ospedale di Cosenza
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

COSENZA Una giornata all’insegna della condivisione, della solidarietà e del sorriso ha animato il reparto di oncologia di Cosenza grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Onco Med, che ha voluto regalare ai pazienti e al personale sanitario un momento di leggerezza e umanità attraverso un evento speciale. Protagonista principale della giornata il cantautore Brunori Sas, la cui presenza ha rappresentato un segnale forte di vicinanza e sensibilità verso chi affronta quotidianamente il difficile percorso della malattia. L’artista calabrese ha partecipato con grande disponibilità all’iniziativa, intrattenendosi tra racconti, sorrisi e parole di incoraggiamento. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti.  

Tra le iniziativa anche uno showcooking

Nel corso dell’evento si è tenuto anche uno showcooking curato dalla Maccaroni chef academy, che ha trasformato la cucina in un’occasione di incontro e condivisione tra profumi, colori e sapori che hanno accompagnato pazienti, familiari e operatori sanitari. La giornata ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno umano accanto alle cure mediche, ricordando quanto momenti di normalità e serenità possano avere un valore prezioso per chi vive situazioni delicate. «L’associazione Onco Med – viene spiegato in una nota – continua così il proprio impegno nel promuovere iniziative sociali e culturali volte a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici». Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Onco Med, Francesca Caruso, che ha ringraziato Brunori Sas per la partecipazione e la Maccaroni chef academy per aver contribuito con professionalità ed entusiasmo alla riuscita dell’evento. «Un’iniziativa – conclude la nota – che ha lasciato il segno non solo per la presenza di ospiti speciali, ma soprattutto per il messaggio di speranza, vicinanza e comunità che è riuscita a trasmettere». 

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
associazione onco med
BRUNORI
BRUNORI SAS
cantautore calabrese
Importanti
Onco Med
OSPEDALE DI COSENZA
Categorie collegate
Cosenza
Cultura e spettacoli
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x