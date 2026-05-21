La sorpresa di Brunori Sas ai pazienti oncologici, l’artista si esibisce all’ospedale di Cosenza

solidarietà

COSENZA Una giornata all’insegna della condivisione, della solidarietà e del sorriso ha animato il reparto di oncologia di Cosenza grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Onco Med, che ha voluto regalare ai pazienti e al personale sanitario un momento di leggerezza e umanità attraverso un evento speciale. Protagonista principale della giornata il cantautore Brunori Sas, la cui presenza ha rappresentato un segnale forte di vicinanza e sensibilità verso chi affronta quotidianamente il difficile percorso della malattia. L’artista calabrese ha partecipato con grande disponibilità all’iniziativa, intrattenendosi tra racconti, sorrisi e parole di incoraggiamento. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti.

Tra le iniziativa anche uno showcooking

Nel corso dell’evento si è tenuto anche uno showcooking curato dalla Maccaroni chef academy, che ha trasformato la cucina in un’occasione di incontro e condivisione tra profumi, colori e sapori che hanno accompagnato pazienti, familiari e operatori sanitari. La giornata ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno umano accanto alle cure mediche, ricordando quanto momenti di normalità e serenità possano avere un valore prezioso per chi vive situazioni delicate. «L’associazione Onco Med – viene spiegato in una nota – continua così il proprio impegno nel promuovere iniziative sociali e culturali volte a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici». Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Onco Med, Francesca Caruso, che ha ringraziato Brunori Sas per la partecipazione e la Maccaroni chef academy per aver contribuito con professionalità ed entusiasmo alla riuscita dell’evento. «Un’iniziativa – conclude la nota – che ha lasciato il segno non solo per la presenza di ospiti speciali, ma soprattutto per il messaggio di speranza, vicinanza e comunità che è riuscita a trasmettere».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato