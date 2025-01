la situazione

LAMEZIA TERME Alberi caduti e strade interrotte: la Calabria viene colpita duramente dal maltempo, dopo il peggioramento delle condizioni meteo avvenuto tra ieri sera e stamattina. In montagna copiose nevicate hanno “imbiancato” i paesi, mentre lungo la fascia tirrenica forti piogge e raffiche di vento hanno causato, oltre a intensi disagi per la viabilità, anche allegamenti e diversi danni. A Fuscaldo, nel Cosentino, il Comune è intervenuto dopo la segnalazione di diversi alberi caduti, raccomandando ai cittadini di non uscire di casa e di segnalare eventuali stati di pericolo per l’incolumità pubblica. Disagi segnalati anche a Paola, dove il sindaco Giovanni Politano ha disposto la chiusura per domani di tutte le scuole. In città sono state segnalate frane, allagamenti in Via degli Ausoni, mentre la linea ferroviaria Paola-Reggio ha subìto disagi, con la circolazione ripresa regolarmente soltanto alle 15. Per domani, oltre a Paola, scuole chiuse in diversi comuni, tra cui San Lucido e Santa Maria del Cedro.





