Volley femminile, decima vittoria della Tonno Callipo che ora si prepara per la trasferta di Catania

serie b2

VIBO VALENTIA E sono dieci! Tante le vittorie della capolista Tonno Callipo che, senza il suo capitano Denise Vinci a riposo per un acciacco fisico, archivia la pratica-Terrasini in poco più di un’ora. Un rientro confortante dalla sosta natalizia per le giallorosse, sicuramente buon viatico per lo scontro al vertice di sabato prossimo a Catania, contro la vice capolista Farmitalia. Praticamente la Tonno Callipo le ha vinte tutte finora le gare di questo girone di andata che volge al termine, chiudendosi nel prossimo week end con l’anzidetto big-match, quasi a mò di ulteriore banco di prova per la squadra del presidente Callipo.

In un PalaValentia colorato ed imbandierato a sostegno di Macedo e compagne, coach Boschini presenta Otta al posto di Denise, per il resto è il sestetto consueto, con la diagonale Curti-Bellanca; il vice capitano Macedo e Rizzo al centro; Cammisa a completare la banda; Darretta è il libero. Nel corso del match anche l’esordio dell’altro libero Quarto, apparsa in buona forma, ed il resto della panchina con Surace, Martina Vinci, Milazzo e Rustani. Ed in tribuna che piacere rivedere camminare, senza stampelle, il libero Quiligotti che ha sostenuto le sue compagne!

La cronaca della partita

Nel primo set si viaggia punto a punto (5-5, 8-8) con la Tonno Callipo che però mette sempre la testa avanti di 2-3 lunghezze (11-8). Qui coach Jimenez chiama il primo time out ma i risultati non sono quelli sperati, perché Vibo ingrana la quarta e, soprattutto con un servizio efficace di Cammisa e Bellanca in primis, mette in difficoltà la ricezione palermitana. Così le giallorosse prendono il largo (15-10) con due punti di fila di Rizzo. Terrasini è in difficoltà (17-10) ed ecco il secondo time out siciliano che, al contrario del primo, porta qualche miglioramento –ma perché cala l’intensità di Vibo, soprattutto in ricezione. Così Terrasini risale nel punteggio con un parziale di 5-0 (18-15) che costringe Boschini al time out per riorganizzare le idee. Al rientro Vibo appare determinata a chiudere il set, riprendendo le redini del gioco, e porta a punto soprattutto le centrali, Rizzo e Macedo. In questo finale anche due ace di Rizzo e Curti, quest’ultima col punto decisivo (25-18).

Nel secondo set l’iniziale parità (3-3) è interrotta subito dalla verve della Tonno Callipo che con Otta, tre ace in questa fase, e Bellanca costringe Jimenez al primo tempo (7-3). Costretto a bissare subito dopo la sospensione (10-3), quando la sua squadra sembra assente dal campo, facendo cadere palloni semplici come nel terzo ace di Otta. A proposito della schiacciatrice triestina, sicuramente la mvp di serata: top scorer con 12 punti, 4 ace, 1 muro, 54% in attacco e sempre più sicurezza, anche se i margini di crescita sono (e devono essere) ancora tanti. Da qui in avanti timida reazione di Terrasini che si riporta sotto (12-6) – e nella Callipo il libero Quarto rileva la collega Darretta – con il gap siciliano che sembra però diminuire ancora (14-10). Ciò grazie anche alla spinta di Caruso che però da sola non basta. Qui coach Boschini chiama tempo e d’ora in poi Vibo non conosce più ostacoli, allungando il distacco da Terrasini (18-12) che di fatto si arrende, nonostante coach Jimenez opti per qualche cambio. Come quelli di D’Alessandro per De Candia ed anche in regia Biondi per Saggese (sul 22-12). Sono però soprattutto Rizzo (anche un astuto quanto beffardo primo tempo con la mano sinistra dell’esperta centrale per il 23-14) e Cammisa a colpire sia in fast la prima, che da posto-4 la seconda. Così alla fine è un muro di Bellanca a chiudere il secondo set (25-15).

Nel terzo set qualche cambio in formazione per Boschini: Surace in regia per Curti, e Martina Vinci al centro, confermando il libero Quarto. Anche in questo parziale parità solo iniziale (2-2). Poi è il solito monologo della Tonno Callipo (7-3, 15-8, quando gli ospiti chiamano tempo), che si interrompe solo quando, davvero molto raramente, è la stessa squadra di Boschini a calare in attenzione come accaduto in precedenza. Sul 15-8 entra anche Milazzo per Cammisa, e Vibo continua a condurre nel punteggio senza difficoltà (18-9, con l’ace di Martina Vinci). Entra (sul 19-11) anche la giovanissima Rustani per Bellanca, e nel finale di set Vibo deve soltanto gestire il cospicuo vantaggio (20-12). E chiude set ed incontro dopo tre match-point annullati dalle siciliane, con Milazzo che realizza il punto finale brindando così alla buona prestazione personale.

Da domani inizierà la settimana che porterà allo scontro al vertice di sabato: di fronte prima e seconda separate da un punto, con la Tonno Callipo che vorrà dimostrare anche a Catania, contro comunque una quotata e forte Farmitalia, di meritare il primo posto, che sarà utile anche per la Coppa Italia.

La soddisfazione di coach Boschini

Appare soddisfatto coach Boschini a cui chiediamo se con la decima vittoria ottenuta, sta andando tutto come previsto…“Diciamo che ci si spera sempre – ammette il tecnico giallorosso -, poi è chiaro che nel torneo superiore aumentano anche le difficoltà stesse del campionato e noi per questo abbiamo elevato anche il livello della squadra. Però sperare all’inizio di fare dieci vittorie su dieci, chiudendo l’anno solare senza neanche una sconfitta, e beh possiamo ben dire che stiamo vivendo un’epoca d’oro”. Difficile trovare difetti nella tua squadra al di là di qualche pausa, ed è altrettanto vero che Terrasini ha trovato punti soprattutto quando Vibo ha calato la concentrazione… “Abbiamo lavorato tanto questa settimana, sia tecnicamente che sul piano mentale: sono molto contento, al di là di qualche disattenzione con la nostra solita partenza a rallenty, visto che ci mettiamo sempre un po’ a studiare l’avversario. Sono sempre quelle 2-3 cose ormai diventate una caratteristica della squadra, però noi adesso dobbiamo concentrarci più sulla questione pallavolistica vera e propria. Quindi mi è piaciuto molto come i due palleggiatori, Curti e Surace, hanno gestito la gara, perché hanno fatto quello che ci eravamo detti. Allo stesso modo gli attaccanti: diciamo che tutta la squadra si è unita e ha lavorato all’unisono e quando ciò accade è difficile poterci stare dietro.” Il big match di sabato prossimo pare che arrivi come ulteriore esame, forse la prova del nove per la tua squadra: che partita sarà? “Sicuramente non ci nascondiamo dietro un dito: tutti, ad iniziare dalle ragazze, siamo consapevoli che la partita deciderà gran parte del campionato. Nel senso che un ipotetico successo da parte nostra significherebbe mettersi a +4 dalla seconda, quindi non solo più che probabile qualificazione per la Coppa Italia, quanto anche una seria ipoteca sul campionato. Ciò perchè in questo torneo è difficile recuperare punti: perché ci sono comunque due squadre in meno, i livelli più o meno li abbiamo compresi, quindi è proprio difficile rimontare, per cui 4 lunghezze diventerebbero un divario importante. Chiaro – continua Boschini – che quel match avrà una valenza all’interno del torneo, quindi non solo legato alla Coppa Italia ma proprio un’importanza più generale, proprio perchè va ad indirizzare più o meno la stagione.” Ovviamente contando su Denise? “Certo, ha un piccolo fastidio alla schiena, che contiamo di recuperare.” Si rientrava dalla sosta, avete anche incontrato il Marsala di B1 in amichevole: come hai trovato la tua squadra sia sul piano fisico che mentale? “Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto molto meno vacanze, stando molto di più in palestra, quindi le ragazze sono tornate concentrate e soprattutto vogliose di sistemare quelle cose che bisognava fare e – conclude Boschini – questo ci darà una bella spinta in avanti.”

Il tabellino

TONNO CALLIPO VV – DUE RENT VOLLEY TERRASINI 3-0

(25-18, 25-15, 25-17)

TONNO CALLIPO

Curti 3, Bellanca 9, Macedo 5, Rizzo 10, Cammisa 9, Otta 12, Darretta (L), Milazzo 3, Quarto (L2), Surace 1, Rustani, M.Vinci 2. Ne: D.Vinci. All. Boschini

TERRASINI

Saggese 1, Caruso 7, D’Alessandro 5, Marianelli 5, De Candia 2, Massara 1, Frazzica (L), Napoli 1, Biondi, Napoli. Ne: Rotella. All. Jimenez

Arbitri Grasso e Buccheri.

Note durata set 22’, 22’, 21’, per un’ora e 5’ di gioco. Vibo: ace 4, bs 7, muri 5, errori 25; Terrasini: ace 3, bs 6, muri 4, errori 21. Attacco 46%-27%; Ricezione 57%-42%.

