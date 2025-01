I “costi della politica”: per i gruppi del Consiglio regionale una spesa di oltre 1,6 milioni nel 2025

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Supera il milione e mezzo di euro l’impegno di spesa per il 2025 finalizzato al funzionamento dei gruppi del Consiglio regionale e al pagamento del personale impegnato negli stessi gruppi, che sono le articolazioni delle forze politiche elette nell’Assemblea legislativa calabrese. E’ quanto emerge da una determina del settore Bilancio e Ragioneria di Palazzo Campanella: la somma complessiva è prevista nel Bilancio di previsione del Consiglio regionale approvato in aula nella sessione di dicembre. La spesa – pari per la precisione a 1,653 milioni, in linea comunque con le somme previste negli esercizi precedenti – si compone di quattro voci: oltre 247mila euro per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari, oltre un milione per le spese del personale in servizio ai gruppi, oltre 91mila euro per l’Irap sulle spese per il personale e 239mila euro per gli oneri previdenziali e assistenziali sulle spese di personale. La “voce” relativa ai gruppi storicamente rientra nel novero dei “costi della politica” riferiti all’attività del Consiglio regionale insieme alle indennità dei consiglieri e degli assessori, dei vitalizi e delle reversibilità. A regolare la materia la legge regionale 13 del 2022, che “assegna a ciascun gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 per anno per ciascun consigliere iscritto al gruppo, oltre a un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante, e che poi “individua il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere”. Nei mesi scorsi, peraltro, il consigliere regionale Francesco Afflitto ha depositato una proposta di legge che mira a ridurre sensibilmente la spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari, proposta di legge che ancora non è tata calendarizzata nelle Commissioni. (c. a.)

