Cosenza sconfitto, a Cremona fa tutto Ricciardi: pareggia ma poi si fa espellere. I lupi in 10 perdono 3-1

CREMONA Dopo la lunga serie di pareggi, Cosenza sconfitto a Cremona: fa tutto – o quasi – Ricciardi: prima pareggia (al 26′ pt) poi si fa espellere (62′). I lupi in 10 perdono 3-1. I grigiorossi superano i rossoblu grazie ai gol di Pickel, Vazquez e Johnsen e consolidano la loro posizione in zona promozione: quarto posto con 36 punti.

Il team di Alvini, invece, continua a guardare le altre dal fondo della classifica e pensa già alla prossima partita: tra una settimana al San Vito Marulla arriva il Cittadella.

La partita

La Cremonese trova la seconda vittoria consecutiva ma soprattutto torna a vincere in casa contro un Cosenza combattivo ma preso d’assalto dai grigiorossi specie quando è rimasto in dieci dopo un’ora per l’espulsione di Ricciardi. Il risultato cambia al 23′. Vazquez protegge palla, allarga a sinistra per Vandeputte che disegna un cross lungo per la testa di Pickel che schiaccia in rete. In precedenza aveva provato Bonazzoli in diagonale trovando la risposta di Micai. Il Cosenza replica subito grazie al solito pasticcio che la Cremonese non si fa mai mancare in casa. Bonazzoli recupera palla, Ceccherini esce dall’area, i due non si capiscono e la perdono, conclusione di Rizzo Pinna che sbatte sul palo, la recupera Artistico che serve Ricciardi, tiro, palo e gol. L’azione viene prima annullata per il sospetto fuorigioco di Artistico, il Var invece conferma che la rete è valida. La Cremonese va all’intervallo dopo aver collezionato altre due buone occasioni. Nella ripresa all’8′ corner per i grigiorossi, Pickel di testa si vede negare il gol sulla linea di porta, Bonazzoli calcia la respinta ma trova un altro difensore sulla linea di porta. Per la Cremonese la ripresa è un assedio alla porta dei silani, specie quando al 16′ Ricciardi si fa buttare fuori per doppio giallo. La porta del Cosenza è stregata quando Antov da solo si vede deviare in angolo il tiro, quando Nasti calcia e Micai si ritrova la palla fra i piedi. Finalmente la gara si sblocca al 39′ con una grandissima progressione di Vandeputte verso il fondo e cross per la testa di Vazquez che firma il vantaggio. In pieno recupero ripartenza della Cremonese con Johnsen che scende sulla fascia e trafigge Micai con un tiro angolatissimo.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2)

Fulignati 6; Antov 6, Ceccherini 6.5, Bianchetti 6; Collocolo 6, Pickel 6.5 (26’st Johnsen 6.5), Castagnetti 6.5, Vandeputte 7 (46’st Majer sv), Barbieri 6.5 (33’st Zanimacchia sv); Bonazzoli 6.5 (26’st Nasti 6), Vazquez 7. In panchina: Drago, Saro, Ravanelli, De Luca, Buonaiuto, Triacca, Milanese. Allenatore: Stroppa 7.

COSENZA (3-4-1-2)

Micai 6.5; Sgarbi 6, Dalle Mura 5, Venturi 6; Ricciardi 5, Florenzi 5.5, Charlys 6 (20’st Cimino 6), D’Orazio 5.5 (28’st Martino 6); Rizzo Pinna 6 (39’st Zilli sv), Artistico 6 (28’st Mazzocchi 6), Fumagalli 6 (20’st Gargiulo 6). In panchina: Vettorel, Caporale, Mauri, Ricci, Strizzolo, Novello, Hristov. Allenatore: Alvini 5.5.

ARBITRO: Galipò di Firenze 5.

RETI: 23′ pt Pickel, 26′ pt Ricciardi, 39′ st Vazquez, 47′ st Johnsen.

NOTE: giornata ferra e nuvolosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 8110. Espulso al 16’st Ricciardi per doppia ammonizione. Ammoniti Bianchetti, Collocolo, Ricciardi, Charlys, Gargiulo. Angoli 14-1 per la Cremonese. Recupero pt 1′; st 4′.

