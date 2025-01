Un ponte di libri tra la Calabria e il mondo: presentata al Senato la XV edizione del Premio IusArteLibri

l’evento

ROMA L’alleanza fra diritto e letteratura, diventa nel 2025, Festival Internazionale di Arte e Diritto, rassegna itinerante per ponti di libri di Valore e Uomini di Valore di cui la Calabria è il pilastro. Lo ha annunciato, al Senato, nella conferenza stampa del 16 gennaio l’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera e dell’ICAS lntergruppo Parlamentare Cultura e Sport. Alla XV° edizione del Premio IusArteLibri Il Ponte della Legalità, ideato e presieduto dall’avv. Antonella Sotira Frangipane viene così confermato il suggello istituzionale del prestigio culturale, con il sostegno della Sen. Daniela Sbrollini della Commissione Cultura del Senato, e l’adesione di molti esponenti del mondo politico e culturale calabrese, dal Sen. Fausto Orsomarso a Don Ennio Stamile, ai romanzieri magistrati Giuseppe e Marcello Vitale, al manager e socio del direttivo IusArte Francesco Greco e degli editori calabresi, Gangemi, Rubettino e Luigi Pellegrini.

In collegamento da Milano, la Consigliera di Cassazione Daniela Dawan, vincitrice dell’edizione 2019 del Premio con il romanzo “Qual è la via del vento” ( edizioni EO), ha svelato il tema di questa edizione “Le Feroci Libertà nell’Italia e nel Mondo”, ispirato alle grandi battaglie civili dell’avvocata e politica francese Giselle Halimi. Tutti gli autori presenti, hanno presentato al pubblico degli E-lettori il loro libro. Ad aprire la sezione dei Saggi, l’Ambasciatore Giampiero Massolo con il suo “RealPolitik”, scritto con Francesco Bechis. A seguire la politica e giornalista Souad Sbai, con “L’Iran dei Mullah”, il magistrato Marcello Monteleone con “ Diritti fondamentali e giovani in Africa. Una ricerca tra mito e riformismo”, l’amatissimo sacerdote Don Ennio Stamile, con “Nonostante Tutto. Franco Cascasi storia di un imprenditore visionario”.

Per la sezione Romanzi, il magistrato Giuseppe Vitale con “Il complicato caso di Don Onofrio Caccamo e del Giudice Mendolia”, il pubblico ministero romano Giorgio Orano, con la storia epistolare “Little Boy”, il giornalista Emanuele Gagliardi con il giallo “Mentre andavamo sulla luna, la docente Daniela Matronola con “In piena Luce”, il giornalista d’inchiesta Ruggiero Capone con “Presupposti Ingannevoli”. Per la sezione Triclinio: Ars Coquinaria, l’attore e conduttore Beppe Convertini con il diario di viaggio “Il Paese Azzurro”. Per la sezione Virtus Animi, Sergio Giannino del Giudice con la testimonianza della sua lotta contro il tumore Amati Sempre. Per la sezione Storie Nobili e Nobiliari, la scrittrice di origini spagnole Domitilla Calamai De Mesa , con la coinvolgente trilogia della saga storica dei De Mesa.

Il suggello internazionale dell’evento è stato conferito dal filantropo Pier Francesco Bernacchi, presidente della S.E.C ( Société Européenne de Culture) e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. A seguire l’intervento dell’avv. Carmen Federico, presidente dell’Ass.ne La Rivincita che ha portato anche i saluti del Presidente della Provincia di Massa, Gianni Lorenzetti, che ha conferito il Patrocinio al Premio, e di Barbara Aniello manager di Spazio Inter Artes di Viterbo. Tante nuove sinergie che si aggiungono all’Alto Patrocinio della Fondazione Città del Libro e del Centro Lunigianese di Studi Giuridici, rappresentati dal magistrato Cosimo Ferri, delle Biblioteche di Roma, dei Comuni di Roccella Jonica e di Pontremoli, di due grandi associazioni femminili, Pro.Do.Med Donne del Mediterraneo e Acmid Donna Onlus. Presenti anche tutti i membri del Direttivo IusArte gli artisti Giò di Sarno, Antonella Pagano, Massimo Bomba e Carlo Alvise Crispolti i manager Francesco Greco e Giampiero Stancati, gli avvocati Monica Schipani, Emanuela Mirabelli, Raffaella De Camelis, Massimiliano Bonifazi, la giornalista Lucilla Petrelli e la professoressa Rosetta Attento, insieme agli autori che hanno vinto le precedenti edizioni del premio tra cui il magistrato lametino Marcello Vitale con la moglie Gabriella e molti giornalisti tra cui la brillante penna di Repubblica, anche lei di origini calabre Giovanna Vitale.

Il fitto calendario dei salotti IusArte, prenderà avvio dal mese di febbraio. Non mancheranno le sorprese. Si attendono letterati e personaggi del mondo dell’arte, come il premio Nobel Gao Xingjian. Il premio si concluderà a luglio in seno al Bancarella, mentre i festival approderà a Roccella Jonica, e nella BiblioSoter, la libreria sul mare per migranti che diventerà, dimora e centro congressi per scrittori giuristi in un ameno luogo della Riviera dei Gelsomini di proprietà della famiglia Sotira. Un progetto ambizioso su cui aleggia lo spirito dei uno dei saggi selezionati ​Pace e Rivoluzione del Presidente Fausto Bertinotti e del filosofo Marco Guzzi. La vera rivoluzione è un’onda di Umanità. Un nuovo Rinascimento di virtute e canoscenza per realizzare “eterotopie di diritto e civiltà” e diffondere una mappa reale dei diritti negati in Italia e nel mondo.

