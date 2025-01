A Vibo la festa regionale della Polizia locale. «Presidio importante per i territori» – FOTO

la cerimonia

VIBO VALENTIA Un lavoro per lo più invisibile, ma estremamente importante, che non si limita alla viabilità ma spazia dall’abusivismo al contrasto dei reati ambientali. È quanto si è ribadito oggi durante la festa regionale della Polizia locale, istituita dalla Regione nel 2018 per il 20 gennaio di ogni anno, giorno in cui si celebra San Sebastiano, patrono del corpo. Durante la cerimonia di stamattina, svolta nelle sale del Valentianum a Vibo Valentia, sono state sottolineate, oltre che il grande lavoro, anche le criticità e la situazione di difficoltà in cui opera la polizia locale. Dopo la messa celebrata dal vescovo monsignor Attilio Nostro nella vicina chiesa del Duomo, la celebrazione si è spostata lungo Corso Umberto, dove una corona di fiori è stata deposta sul monumento ai Caduti.







Presente il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro

A tal proposito ha parlato anche il sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro, che ha presentato un disegno di legge su cui lavora il governo che prevede una riforma a supporto delle polizie locali. A fare gli onori di casa il comandante di Vibo Valentia Michele Bruzzese, insieme al sindaco Enzo Romeo. Presenti anche il procuratore di Vibo Camillo Falvo, il prefetto Anna Aurora Colosimo, il vicepresidente della Regione Filippo Pietropaolo e il consigliere regionale Michele Comito che ha portato i saluti del governatore Occhiuto. Nel corso dell’incontro, moderato da Pietro Comito e Marcello Francioso, sono stati consegnati gli encomi agli agenti che si sono distinti durante l’anno.







Wanda Ferro: «Lavoriamo per una Polizia locale più moderna»

«È una giornata importante in un momento in cui il Governo sta lavorando ad una legge delega» ha affermato a margine della cerimonia il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. «Presto inizieranno le audizioni con i soggetti interessati» aggiunge, spiegando gli obiettivi degli interventi: «Una Polizia locale più moderna, con compiti differenti e relativi alle grande sfide di oggi, non solo repressione ma anche prevenzione affinché i cittadini vedano nella polizia locale un tassello di sicurezza». Si procederà anche ad intervenire «sulla strumentazione, a partire dalle armi a fuoco o quelle a impulsi elettrici, i cuscini per i soccorsi sanitari urgenti e a tutte le protezioni che riguardano chi svolge questo ruolo». L’obiettivo è quello di incidere sull’alto numero di infortuni degli agenti, «una parte spesso dimenticata mentre sono stati dati numeri eclatanti, penso ai 7 mila solo su Vibo Valentia». Durante la cerimonia sono stati ricordati anche gli agenti della Polizia locale caduti in servizio.







Le parole del comandante di Vibo Michele Bruzzese

Un lavoro che sarà sempre più in sinergia con le altre forze dell’ordine, «attraverso anche banche dati comuni». «In questo modo riconosciamo alla polizia locale la giusta importanza, ma anche tramite contratti lavorativi che vedranno miglioramenti e una formazione e addestramento che avverrà presso la Polizia di Stato. Un percorso non breve ma che vedrà una legge sulla Polizia locale dopo 30 anni». Sulle difficoltà odierne del corpo si è concentrato anche il comandante di Vibo Michele Bruzzese, che ha sottolineato il livello dei contratti rispetto al lavoro effettivo, aspetto che non consente di “attrarre” nuovi agenti. «Qui a Vibo il personale è molto esiguo, anche se a me non piace parlare di numeri. Dobbiamo lavorare, dare risposte alla cittadinanza e cerchiamo di farlo ogni giorno. La polizia locale opera ormai a 360°, dalla parte amministrativa a quella giudiziaria, ma anche un lavoro di polizia stradale, abusivismo e materie tributarie».





Falvo: «Importanti per il territorio»

I complimenti alla polizia locale arrivano anche dal procuratore vibonese Camillo Falvo. «Un lavoro invisibile ma importante, soprattutto nei territori in cui mancano altri presidi di legalità. Noi facciamo grande utilizzo di questa forza di polizia, che non ha un grande riconoscimento ma che porta avanti questo lavoro silenzioso e importante». Diverse le azioni della Procura condotte su Vibo insieme alla polizia locale, soprattutto per quanto riguarda reati ambientali o urbanistici. «Molte operazioni sono state suggerite e stimolate dalla polizia locale stessa, sicuramente ci dà una grande mano sul territorio». (ma.ru.)

