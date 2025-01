calciomercato

COSENZA La Società Cosenza Calcio informa di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Josè Mauri classe 1996. «A Josè, che con la maglia rossoblù è sceso in campo 15 volte tra Coppa e Campionato, l’augurio di proseguire la carriera nel migliore dei modi», si legge in un messaggio della società.