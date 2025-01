Evade dai domiciliari in Calabria, arrestato a Napoli

il fatto

Controlli a largo raggio e arresti per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, Napoli, in città e nei comuni limitrofi. I militari hanno arrestato un 40enne che era da poco evaso dai domiciliari dalla propria abitazione di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Avuta la notizia, i militari stabiesi hanno effettuato un sevizio ad hoc nei pressi dell’abitazione dell’uomo e in mattinata lo hanno visto arrivare a piedi. Bloccato, é stato arrestato. A Piemonte, nelle stesse ore, i carabinieri della locale stazione hanno fermato e controllato il 21enne, già noto alle forze dell’ordine. La perquisizione, prima personale e successivamente domiciliare, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 527 grammi di marijuana. La droga era in una busta in cellophane.

