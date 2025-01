Aggressione a una troupe televisiva a Lamezia Terme, emessi due avvisi orali

l’episodio

LAMEZIA TERME Personale del Commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme ha notificato due provvedimenti di Avviso Orale emessi dal Questore di Catanzaro nei confronti di un uomo di 33 anni e di un ragazzo di 17 anni, entrambi lametini. La misura prevenzionale è scaturita dagli accertamenti info-investigativi condotte dal Commissariato per i fatti verificatisi nello scorso mese di novembre durante un servizio giornalistico dell’emittente televisiva “Mediaset” in alcuni quartieri popolari lametini. Mentre si svolgevano riprese video ed interviste, alcuni abitanti scesi in strada inveivano in modo veemente contro i video-operatori, giornalista e gli Agenti del Commissariato presenti in ausilio per tutela della troupe televisiva. In pochi attimi la concitazione si è accresciuta fino ad arrivare all’aggressione fisica con spintonamenti e schiaffi nei confronti dei poliziotti. Nell’immediatezza gli Agenti hanno messo in sicurezza la troupe televisiva e si sono allontanati dal luogo degli accadimenti. Il 33enne con precedenti di polizia e il 17enne incensurato, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

