Crotone, tavolo permanente per seguire le fasi del grande progetto della SS 106, esecutivo entro l’anno

CROTONE Ai primi di dicembre 2024 Anas ha presentato alla Regione Calabria la richiesta di valutazione di impatto ambientale del tratto stradale Crotone-Papanice/Crotone-Passovecchio e successivamente anche del tratto Crotone-Gabella fino a Fiume Coserie (Rossano). A tal proposito, nella mattina del 24 gennaio nella sala Giunta della Provincia di Crotone, sono stati invitati dal presidente Sergio Ferrari i sindaci dei territori sopracitati. Al tavolo si è fatto il punto sul progetto dell’autostrada che unirà la Calabria jonica e si è ribadita – la già certa e piena convinzione – alle azioni intraprese finora.

I Comuni hanno inteso infatti lanciare un segnale di compattezza e determinazione dei territori che hanno confermato con forza – come fatto anche nelle precedenti fasi – la volontà di andare celermente verso la Conferenza dei servizi e la realizzazione dell’opera. Sono stati invitati all’incontro i sindaci: 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐕𝐨𝐜𝐞, 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐫𝐨𝐭𝐨𝐧𝐞, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐃’𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨, 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐜𝐮𝐥𝐜𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐢𝐫𝐨̀, 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐢𝐫𝐨̀ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐨𝐥𝐢, 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐢𝐧𝐨̀ 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐢, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐞𝐥𝐢, 𝐀𝐥𝐝𝐨 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐩𝐢𝐧𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨, 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐚𝐩𝐚𝐨𝐥𝐚, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚, 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚l𝐨𝐩𝐞𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐀𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬𝐚 e 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚.

incontro sindaci KR provincia su 106

Progetto esecutivo entro fine 2025

Le fasi di prosecuzione del progetto della Ss106 a quattro corsie saranno quelle di ottenere il parere positivo della Regione Calabria sulla valutazione di impatto ambientale, l’avvio della Conferenza dei Servizi e la realizzazione del progetto che – come ha già dichiarato Anas – diventerà esecutivo entro la fine del 2025.

«L’Anas è al nostro fianco – ha detto il presidente Ferrari ai sindaci presenti –. Una volta concluso l’iter di valutazione inoltreremo una nota congiunta per chiedere alla Regione Calabria di andare velocemente verso la realizzazione dell’opera. Sono certo che noi Sindaci, come amministratori dei territori su questo tratto di strada, dobbiamo mantenere alta l’attenzione sul progetto, con grande senso di responsabilità. Conosciamo il territorio e la necessità di ricevere il finanziamento dal Governo. Tuttavia se si parla di ponte sullo stretto – asserisce il Presidente – al Ministro Salvini non escludo di chiedere conto anche della nostra Ss106 a quattro corsie, un grande progetto per il quale manca solo la parte jonica che si estende fino a Catanzaro e che deve essere al più presto completato. Questo incontro è solo una prima fase – ha precisato Ferrari – ma questo tavolo tra i sindaci, lo lascerei aperto in modo permanente, per aumentare il livello di attenzione politica da parte anche del governo, con l’obiettivo di far arrivare velocemente i finanziamenti che rappresentano il fabbisogno del nostro territorio. Propongo quindi di rivederci periodicamente per seguirne insieme le fasi».

Il grande progetto della Ss106 a quattro corsie coprirà circa 70 km di strada che, attualmente, ha un tratto di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. A lavori conclusi, i 70 km saranno percorribili in 40 minuti. Il finanziamento dell’opera, che deve essere richiesto al Governo è pari a 4 miliardi e 300 milioni di euro. La Provincia di Crotone con il Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale, e il responsabile Fabio Pisciuneri, ha coordinato le attività e seguito passo dopo passo il procedimento.