Mediterraneo, Nesci: «Grazie a Meloni al centro dell’agenda Europea»

ROMA Il Vice Presidente della commissione per l’Energia, Ambiente e Acqua dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, Denis Nesci, esprime soddisfazione per l’incontro odierno a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la Commissaria UE per il Mediterraneo, Dubravka Šuica. “Questa visita rappresenta un momento cruciale per rafforzare le relazioni tra l’Unione Europea e il suo Vicinato meridionale”, dichiara Nesci. “Grazie alla lungimirante visione del Presidente Meloni, il Mediterraneo torna al centro dell’agenda europea con iniziative come il ‘Patto per il Mediterraneo’, mirato a creare partenariati strategici con i Paesi della regione, promuovendo sviluppo economico, sicurezza energetica e gestione della mobilità migratoria”. Nesci sottolinea l’importanza del Piano Mattei per garantire una transizione energetica giusta e favorire la cooperazione tra i Paesi mediterranei. “Temi come il sostegno alla genitorialità e l’occupazione giovanile sono fondamentali per costruire un futuro prospero e inclusivo”. “Il Governo Italiano, sotto la guida del Presidente Meloni, ha dimostrato un impegno strategico per il Mediterraneo, un’area vitale per la stabilità dell’Europa”, conclude Nesci.

