Blitz dei carabinieri, sequestrate armi e munizioni a Mileto: arrestati due fratelli

VIBO VALENTIA Prosegue senza sosta l’attività del Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per il controllo del territorio, in linea con le direttive del Procuratore Camillo Falvo, volte a contrastare il fenomeno della detenzione abusiva e clandestina di armi, fenomeno che rappresenta una delle principali minacce alla sicurezza pubblica nel territorio. A Mileto, i carabinieri di Mileto e San Calogero, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno tratto in arresto due fratelli per i reati di detenzione abusiva di armi e detenzione di armi clandestine. Nel corso delle operazioni, condotte con perquisizioni presso le pertinenze delle abitazioni degli arrestati, i militari hanno rinvenuto e sequestrato: 2 fucili, di cui uno con matricola abrasa; circa 300 munizioni di vario calibro. I materiali erano accuratamente nascosti per eludere i controlli, ma l’attenta attività di ricerca e il fiuto dei cacciatori ha permesso di individuarli. Ultimate le formalità di rito, i due uomini sono stati condotti nel carcere di Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

