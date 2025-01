Ragusa fa volare la Reggina. Brutto ko per il Sambiase, tris esterno della Vibonese

calcio serie D

Continua a fare la differenza nel campionato di serie D Antonino Ragusa, trascinatore assoluto della Reggina di Brunello Trocini. Oggi pomeriggio è bastato un suo guizzo al 32′ del primo tempo (dopo una deviazione del portiere di casa Grasso su Porcino) per regalare agli amaranto altri tre punti d’oro nella sfida in terra sicura contro il Ragusa. Una vittoria (la quinta nelle ultime sei partite) che mantiene Barillà e compagni a tre punti dal Siracusa, capolista del girone I.

Dopo 14 risultati utili consecutivi (frutto di ben 10 vittorie e quattro pareggi), il Sambiase esce sconfitto dalla sfida esterna sul campo del Nissa, sesta forza del torneo. Un ko che sommato al pareggio ottenuto domenica scorsa contro il Pompei, fa scivolare i giallorossi di mister Morelli al terzo posto in classifica. Subito in salita la sfida di oggi pomeriggio. Il Nissa parte forte e trova l’1-0 con Diaz al 17’. La reazione del Sambiase non produce granché e così al 33’ Rotulo trova il raddoppio. Il Sambiase non ci sta e accorcia subito le distanze con il solito Zerbo. Nella ripresa, però, il Nissa si difende bene, chiudendo tutti gli spazi agli avversari. Finisce 2-1.

Seconda vittoria consecutiva per la Vibonese che espugna il terreno di gioco del Pompei con un perentorio 3-0. Apre le marcature Terranova al 39’ con un guizzo sotto porta che non lascia scampo al portiere di casa Rizzuto. Nel secondo tempo, ancora Terranova trova la sua doppietta personale al 71’. Chiude il match Alagna al 77’.

Infine pareggio ricco di emozioni tra il Locri e il Paternò. A sbloccare il risultato sono gli ospiti dopo appena dieci minuti di gioco con Guida. I ragazzi di mister Zito non si abbattono e trovano l’1-1 con Fingwa al 29’. A inizio ripresa il Locri spinge forte alla ricerca del vantaggio che arriva al 59’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Leveque. La gioia per i padroni di casa dura appena tre minuti. Al 62’, infatti, Francia fissa il punteggio sul 2-2 finale.

La classifica delle calabresi

In classifica la Reggina (45 punti), seconda, mantiene invariato il distacco di tre lunghezze dalla capolista Siracusa, vittoriosa di misura sul campo del Città di Sant’Agata. Terzo il Sambiase a quota 42. La Scafatese resta quarta a 41 punti, ma vede avvicinarsi la Vibonese a 39. Il Locri è 12esimo a 22 punti. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato