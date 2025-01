Occhiuto: «Da marzo con Azienda Zero procedure centralizzate e più veloci per le assunzioni»

il punto sulla sanità

LOCRI «Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, anche se sappiamo che la sanità è l’ambito più complicato in tutta Italia e soprattutto in Calabria, ma con la determinazione che abbiamo dimostrato di avere in altri ambiti di governo dimostreremo che possiamo dare ai calabresi, nei prossimi anni, un servizio sanitario di qualità». Così il presidente della Regione e commissario della sanità Roberto Occhiuto, a margine dell’inaugurazione della nuova oncologia dell’ospedale di Locri, l’occasione anche per un punto complessivo sul settore sanitario calabrese.

L’assistenza territoriale

«Credo – aggiunge Occhiuto – che i calabresi abbiamo verificato in questi tre anni che se c’è una dote che non manca al presidente della Regione è il coraggio. Ci sono questioni che potevo delegare ad altri – tipo la depurazione e la sanità, che è sempre stata commissariata – e invece ho voluto assumermi responsabilità che secondo me devono competere al presidente della Regione. Stiamo lavorando, a esempio, per rafforzare i presìdi di assistenza territoriale, che sono necessari perché altrimenti se tutto confluisce negli ospedali gli ospedali scoppiano. Quando ci saranno le Case di comunità e gli Ospedali di comunità – spero per giugno del 2026, che è la data di scadenza del Pnrr – l’assistenza territoriale potrà essere garantita su tutto il territorio».

Il problema del reclutamento

Per Occhiuto inoltre «c’è da affrontare un problema gigantesco, quello del reclutamento dei medici, ma è un problema che riguarda purtroppo tutt’Italia, ancora più drammaticamente. la Calabria, perché non è facile che un giovane medico accetti di lavorare come guardia medica in una zona interna della Calabria. Ci sono episodi anche recenti, e tristemente noti, di aggressioni e addirittura di attentati alle guardie mediche. Non è facile che un giovane decida di lavorare nell’emergenza-urgenza e quindi stiamo facendo salti mortali per trovare medici, perché altrimenti rischiamo di avere i presìdi ma non i medici».

Le assunzioni con Azienda Zero

A parere di Occhiuto inoltre «Azienda Zero finalmente sta procedendo e velocemente grazie a Miserendino: siamo stati un po’ sfortunati perché avevamo puntato sul compianto Profiti che poi è venuto a mancare, quindi abbiamo dovuto ricostruire da capo. Però già dai prossimi mesi, entro marzo a esempio Azienda Zero si occuperà delle assunzioni del personale di tutte le aziende sanitarie. Un altro ambito nel quale bisogna lavorare è quello delle assunzioni per merito. Pochi riconoscono che in questi anni abbiamo sterilizzato la sanità dalle intromissioni alla politica. Un tempo – rimarca Occhiuto – i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari, anche i primari purtroppo erano scelti dai partiti: ora questo non avviene più ma vorrei che ci fossero commissioni capaci di scegliere dovunque primari che abbiano qualità e esperienza perché ancora oggi a volte vengono scelti i più influenti all’interno del personale sanitario dei singoli ospedali. La centralizzazione – conclude il presidente della Regione – aiuta a velocizzare le procedure e a garantire sulla qualità degli assunti». (a. cant.)

