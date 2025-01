Catanzaro, occhi sul mercato ma senza troppi assilli. La vittoria di Brescia costa la panchina a Bisoli

calcio serie b

CATANZARO Il Catanzaro di mister Fabio Caserta si gode il suo momento favorevole dopo la bella vittoria in casa del Brescia che ha portato proprio oggi all’esonero, il secondo stagionale dopo quello di Modena, del tecnico delle “rondinelle” Pierpaolo Bisoli (ex Cosenza). In vista della sfida casalinga contro il Cesena (è partita da ieri la prevendita), in programma sabato prossimo, il morale in casa giallorossa è ottimo e il calciomercato in corso non sembra distrarre più di tanto calciatori e tecnico.

Dopo gli arrivi di Quagliata, Gelmi e Ilie, non è escluso che le operazioni in entrata possano definirsi concluse. Il direttore sportivo Ciro Polito resta comunque vigile. Resta l’interesse per Coli Saco, centrocampista classe 2002 maliano con cittadinanza francese, del Bari (in prestito dal Napoli) su cui ci sono anche Modena e Cosenza. Così come per il difensore classe 2002 Daniel Tonoli. La sensazione è che qualcosa in entrata potrebbe ancora muoversi solo nel caso di nuove partenze (Seck?) dopo quelle di Dini e Koutsoupias. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

